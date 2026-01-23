Proč si koupil glóbus a jak mapy mohou zkreslovat. Babiš opět vyučoval zeměpis

„Milé děti, budeme pokračovat v hodině zeměpisu. A já vám vysvětlím, proč jsem si koupil glóbus. Podívejte se na tuto mapu. Vidíte, tohle je Grónsko,“ ukazuje Babiš ostrov na mapě. Pomocí obkresleného tvaru a velikosti Grónska demonstruje, jak velké se zdá být Grónsko oproti Spojeným státům nebo Africe.
„Představte si, že je podle této mapy tak velké jako Spojené státy nebo jako půlka Afriky. Ale já jsem si koupil glóbus proto, abyste viděli ve skutečnosti, jak to je,“ vysvětluje.
Na glóbusu je podle premiéra patrné skutečné měřítko. Uvádí, že Grónsko je přibližně čtyřiapůlkrát menší než Spojené státy a čtrnáctkrát menší než Afrika.
„No takže celá tahle anabáze o tom glóbusu, který stál, nakonec jsem dohledal fakturu, třináct tisíc, ne patnáct, takže se omlouvám, jsem dostal novou informaci, proč to tak vlastně je,“ konstatuje.
Pro děti zároveň vysvětluje, že zkreslení velikostí je důsledkem mapového zobrazení od Gerharda Mercatora. „To byl vlámský kartograf, geograf, matematik a jeden z nejvýznamnějších tvůrců map v dějinách. A ten vlastně udělal tyhle mapy, které jsou zobrazeny jako přímky, aby zkrátka při námořní navigaci mohli plout rovně, protože samozřejmě to neviděli plasticky,“ dodává.
Andrej Babiš celým videem reaguje na kritiku, která se objevila poté, co oznámil, že si kvůli debatám kolem Grónska pořídil glóbus za patnáct tisíc korun. „Já jsem si kvůli tomu koupil glóbus za patnáct tisíc, abych přesně věděl, kde to Grónsko je,“ překvapil premiér novináře po jednání vlády.
Na sociálních sítích jeho výrok strhl lavinu vtipů, což Andreje Babiše popudilo, proto následně přišel s vysvětlením, v čem je glóbus lepší. „Zase bavím některé lidí na sítích a někteří se mi smějí, protože mají jiný mozek než já,“ řekl ve svém předchozím příspěvku na sociálních sítích.