Nerozčiluju se, vysvětluju, hájí se Fiala. Piráti mohou zůstat ve vládě, říká

Fiala také nevyloučil možnost, že by se při odchodu Pirátů z vlády zrušil post ministra pro legislativu, ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo zahraničí by si mohly rozdělit STAN a ODS. Premiér rovněž zdůraznil, že ve Sněmovně po případném odchodu Pirátů z vlády nebude žádat o důvěru. Na jejím programu se nic nezmění, doplnil.

„Říkal jsem, že Ivan Bartoš má čas do konce prázdnin. To se nestalo. Žádné náznaky, že by se to zlepšilo, nejsou. Musel jsem to udělat, ale o nějakém velkém překvapení bych nemluvil,“ řekl k tomu, co předcházelo odvolání Ivana Bartoše.

Michálkovi volal osmkrát

„Já jsem se nerozčílil,“ komentoval sobotní tiskovou konferenci, kde emotivně reagoval na jeden z dotazů ohledně Bartoše. „Měl jsem Ivana Bartoše pozvaného ráno na schůzku. Hodinu jsem s ním mluvil. Týden před tím jsme na vládě slyšeli zdrcující analýzu. Řekl jsem mu, že to musíme řešit,“ reagoval dále Fiala s tím, že je stále připraven s Piráty jednat. „Mohou zůstat ve vládě,“ uvedl premiér.

Fiala také doplnil, že mu při odchodu řekl, že věděl mají další schůzku ve čtyři hodiny odpoledne, a mezitím mu zavolal. „Řekl jsem mu – Ivane, já tě odvolám, a na další schůzce se budeme už bavit o tom, jak bude postupovat dál. Mně to připadá naprosto normální,“ komentoval dění Fiala.

Současně řekl, že chápe, že Piráti dávají najevo emoce. Fiala se již v minulosti hájil, že jednal transparentně. V týdnu si také postěžoval si na šéfa poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka. Podle něj mu nezvedal telefon a vykládal o něm lži. V neděli Fiala upřesnil, že Michálkovi volal osmkrát.

„Do dvou týdnů chci mít vládu obsazenou“

„Musel jsem v sobě najít jistotu, že to Ivan Bartoš nemůže spravit, musel jsem jednat,“ řekl dále k odvolání. Fiala ještě doplnil, že si umí představit, že s Piráty budou dále ve vládě. „Je to jako v rodině. Pohádáte se s manželkou nebo manželem,“ přirovnal. Současně prozradil, že Bartošovi nabízí variantu, aby Piráti i v případě odchodu z vlády jeho kabinet tolerovali.

Premiér také odmítl, že by plánoval velkou rekonstrukci vlády. „Ve středu chci říct veřejnosti, jak to bude. Do dvou týdnů chci mít vládu obsazenou a doplněnou i na místech, která případně Piráti ve vládě uvolní,“ uvedl. Ohledně možné demise ministra zahraničí Jana Lipavského řekl, že bude záležet na jejich rozhovoru.

K senátním volbám pronesl, že někde výsledky nejsou dobré. „Budeme se o tom bavit,“ doplnil a současně pronesl, že Piráti dopadli všude špatně. Ohledně následných sněmovních voleb, které se konají v příštím roce, pronesl, že je chce vyhrát.

„Lidi chtějí vidět, že žijí lépe,“ čílil se v pořadu premiér.„Jaká forma? Tak formu možná nemám nejlepší. Starý profesor možná neosloví každého. Tak si mám nasadit takhle uši jako zajíc?,“ odpověděl Fiala na dotaz, jak chce zaujmout voliče.

Řeč také přišla na peníze, které mají jít na pomoc po povodních. „Nemůže to spravit nikdo jiný než stát,“ dodal premiér.