Na ARO leží neočkovaní. Není tu nikdo s třetí dávkou, řekl Válek v Brně

Premiér Fiala nejdříve navštívil Uherskohradišťskou nemocnici, kde zopakoval, že u nových případů pozitivně nakažených lidí začíná převažovat nová varianta omikron a vláda se snaží na to být připravená.

Poté s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem (TOP 09) zavítali do soukromé SurGal Clinic, kde otevřeli Centrum zobrazovacích metod. A pak společně navštívili oddělení intenzivní péče a kliniku ARO Fakultní nemocnice Brno (FN Brno).

„Záměrně jsem si vybral pro svou cestu různé typy zdravotnických zařízení. A to proto, abych dal najevo, že vláda bedlivě sleduje situaci v nemocnicích různých typů a všechny je chceme rozvíjet. Zajímal jsem se o to, jak nemocnice zvládly boj s covidem,“ prohlásil Fiala, který zároveň znovu poděkoval zdravotníkům za jejich nasazení.

„Vyzval bych všechny, aby se všichni občané nechali očkovat. Protože to je to, co je může zachránit a ulevit nemocnicím. Nevynechejte očkování třetí dávkou, jedině tak můžeme nemocnicím ulehčit,“ pronesl Fiala.

„Samotného mě překvapilo, jak je to náročné“

Ministra zdravotnictví, který ve FN Brno pracuje, překvapilo, jak na tamním oddělení ARO je práce zdravotníků náročná. „Máme tu hospitalizované jen ty pacienty, kteří nejsou očkovaní nebo mají závažné komorbidity. Nemáme tu nikoho, kdo by měl třetí dávku. Proto doporučuji důrazně všem, aby se očkovat i třetí dávkou nechali,“ řekl Válek.

Vláda zatím nerozhodla, kterých profesí se bude týkat takzvaná pracovní karanténa. Tedy takový režim, při němž by lidé mohli chodit do práce i v případě pozitivního antigenního testu. Přitom podle Válka začne pracovní karanténa fungovat od 11. ledna.

Premiér Fiala dnes v Uherském Hradišti uvedl, že o pracovní karanténě se ještě jedná. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) bude jednat s hejtmany, Ústřední krizový štáb se seznamem profesí, jichž by se pracovní karanténa mohla týkat, zabývá dnes.

„Je potřeba to nastavit tak, abychom neochromili chod státu, pokud nastane nějaký prudší nárůst případů s variantou omikron, a současně abychom zabezpečili zdraví lidí. Budeme hledat rozumné řešení,“ uvedl Fiala.

Odborníci podle něj očekávají největší nárůst počtu případů v druhé polovině ledna, varianta postupně začíná převažovat u nových případů.

„Nezbytná je pracovní karanténa ve zdravotnických provozech a sociálních službách. Oni s tím umí fungovat. I nezdravotnické profese v nemocnicích by do pracovní karantény měli jít. Protože bez nich nemocnice dobře nefunguje,“ nastínil Válek, kterých povolání by se zvláštní režim karantény mohl týkat.

Děti testovat jednou týdně ve školách

Od 17. ledna začíná povinné testování. Podle ministra zdravotnictví se školáci budou testovat antigenními testy jednou týdně. V zaměstnání bude testování probíhat dvakrát v týdnu taktéž antigenními testy. „To je zásadní opatření, abychom mohli kontrolovat šíření omikronu. Testování se bude týkat jak zaměstnanců, tak OSVČ,“ upřesnil Válek s tím, že pojišťovny budou hradit náklad na testy do 60 korun za test v plné výši.

Petr Gazdík @petrgazdik Od 17. 1. se ve školách bude pokračovat v testování jen jednou týdně, a to v pondělí. Nadále bude pokračovat konfirmace PCR metodou. Velký dík ředitelům a všem zaměstnancům škol, ale i rodičům a žákům za spolupráci při testování. oblíbit odpovědět

Podle premiéra Fialy je situace v nemocnicích rozdílná, i proto se v nemocnicích přistupuje k obnovování neakutní operativy individuálně. Jednali o tom i s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Podle Válka je ale nejdůležitější vypořádat se s variantou omikron.

Fialu přijme Čaputová i premiér

Petra Fialu čeká i první zahraniční cesta v roli předsedy vlády. V úterý zamíří na Slovensko, které už se stalo tradiční zemí pro první zahraniční cesty českých premiérů.

V Bratislavě se setká s šéfem slovenské vlády Eduardem Hegerem. Jejich jednání by se mělo týkat bilaterální spolupráce, ale i regionálních a evropských otázek. Fialu přijmou i prezidentka Zuzana Čaputová a předseda slovenského parlamentu Boris Kollár.

Válek i Fiala z Brna pocházejí. Premiér už do města na pracovní návštěvu zavítal na konci listopadu. Se stranickou kolegyní a primátorkou Markétou Vaňkovou jednal o vývoji pandemie, o situaci v nemocnicích, domovech pro seniory a ve školských zařízeních.