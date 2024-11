Češi budou mít mzdy jako v Německu. Ale musí nás volit, řekl premiér Fiala

Oslavy 17. listopadu 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Fiala doufá, že po volbách do Poslanecké sněmovny, které se uskuteční příští rok, bude mít koalice možnost dokončit změny, které začala. Několikrát uvedl, že pokud bude jeho vláda pokračovat, čeští občané budou mít mzdy jako v Německu nebo Rakousku.

„Mzdy, jako mají lidé v Německu nebo v Rakousku, bychom si zasloužili. Potřebuji silnější a kontinuální mandát, abychom vytvořili prostor pro firmy, které budou prosperovat a budou moct dát lidem mzdy, jako mají v Bavorsku,“ uvedl Fiala v České televizi.

Je možné dohnat německé mzdy díky působení další vlády, ve které by bylo SPOLU? celkem hlasů: 1743 Ano 85 Ne 1647 Nevím 11

Příští sněmovní volby podle Fialy rozhodnou, zda bude Česká republika trvalou součástí Západu, nebo se posune „někam mezi Slovensko a Maďarsko“.

Kabinet aktuálně tvoří koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Piráti z vlády odešli v říjnu, zůstal v ní ale ministr zahraničí Jan Lipavský jako nestraník.

Podle premiéra vláda zvládla uprchlickou vlnu po ruské invazi na Ukrajinu bez sociálních problémů, zbavila Česko energetické závislosti na Rusku, historicky také nejvíc investuje. Podotkl, že by příště potřeboval silnější mandát, aby se mohl věnovat strategickým projektům. Neuvažuje o tom, že by nebyl lídrem koalice SPOLU v příštích volbách. Věří, že ví, co má dělat, a že o tom dokáže lidi přesvědčit.

V průzkumech si vládní koalice SPOLU vede ve srovnání s opozičním hnutím ANO špatně. Na sestavení vlády s dalším partnerem, STAN, případně i Piráty, kteří v nynějším kabinetu už nejsou, síly v daných preferencích stačit nebudou.

Hnutí ANO v předvolebních průzkumech vévodí. Poslední dva mu dávají zhruba 33 až 37 procent hlasů. SPOLU se pohybuje nad 20 procenty. V přepočtech na poslanecké mandáty ANO může mít vládní koalici s SPD, případně i s KSČM.