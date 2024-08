Na zvýšení platů už pro letošek nejsou v rozpočtu vlády peníze, řekl Petr Fiala

Co se platů týče, prostředky na zářijové zvednutí tarifů hledají ještě ministerstva ve svých rozpočtech. Výdělky pracovníků veřejné sféry a státu každopádně porostou od ledna.

„Do voleb vstupujeme v dobré kondici. Lidé v těchto volbách vyjadřují spokojenost s kraji, se školstvím. Dočkáme se jistě dobrých výsledků, obhajujeme tři hejtmanské posty,“ řekl na úvod premiér Fiala. Za úspěch bude považovat obhájení pozice a znovupodílení se na vládě v krajích. „Nepřemýšlím nad neúspěchem, pro ten děláme vše, jsme silní na všech úrovních,“ řekl.

Koalice SPOLU si podle premiéra nepřipouští neúspěch a nebere zcela v potaz volební průzkumy. „Toto jsou volby v jednotlivých krajích a senátních obvodech. Dominantní jsou osobnosti v jednotlivých krajích a to se nepochybně projeví,“ upřesnil. V Senátu chce koalice dosáhnout nejsilnějšího klubu a většiny.

Nové strany se Fiala neobává

Podle premiéra není opozice příliš silná v krajské politice. „Kdo nemá co nabídnout kraji, bude se zabývat tím, jak vystrašit lidi. Třeba migrací,“ uvedl Fiala. Údajnou stranu, kterou má založit Miroslav Kalousek si nepřipouští, ale netěšilo by ho, kdyby ve středopravicové politice byla rozstříštěná nabídka stran. „Proto voliči nabízíme sjednocené politické spektrum,“ odpověděl na informaci o možné nové straně. „Odešel z politiky a asi mu chybí,“ dodal premiér.

Premiér i reagoval na přidání platu státním zaměstnancům. „Všichni vidíme, že na to máme, nebo nemáme. My hospodaříme dobře, ale ty peníze nemáme. Všem připomenu jedno heslo a tím je Liberty. Stát musel převzít odpovědnost a část rozpočtové rezervy používáme na tuto nenadálou situaci,“ vysvětlil premiér a slíbil zvýšení objemu mzdových prostředků pro státní zaměstnance od 1. ledna příštího roku. Zatím ale nepřiblížil konkrétní čísla.

„Hledáme prostředky na navýšení mzdových tarifů ve státní správě,“ upřesnil premiér. Dodal, že navýšení je i předmětem jednání a zájmu odborů. Jednotlivá ministerstva k tomu musí přístoupit odpovědně, myslí si Fiala. Premiér dále hovořil o prognóze růstu reálných mezd pro příští rok o čtyři procenta.

Redukce státních úředníků

„Daří se nám redukce státních úředníků. Vzrůstá tím prostor pro lepší odměňování a to si myslí i někteří odboráři,“ přiblížil plány Fiala, podle kterého méně úředníků může znamenat více peněžních prostředků pro výkonnější úředníky.

Ekonomika podle moderátorky stagnuje kvůli spotřebám domácností. „Věci nejsou levné, ale růst se zastavil a někde i klesá. V ekonomice hraje role psychologie, očekávání. Je třeba, aby byl obnoven pohyb peněz. Máme ale dobré předpoklady, aby se tak stalo. Věří nám ratingové agentury a tím nám věří i investoři, to má spoustu dobrých dopadů,“ řekl.

Premiér slíbil i ponechání rozpočtu pro školství a odmítl další škrty. „O 35 miliard byla navýšena kapitola školství. A příští rok nejméně o dalších deset miliard,“ uklidnil Fiala. Ministerstvo školství požaduje alespoň čtyřicet miliard. „V rezervě rozpočtu nejsou už pro letošek peníze na zvýšení sumy na platy,“ vysvětlil premiér.

Rozpočet

„Za prvé musíme rozpočet sestavit tak, aby nebyl vyšší než 231 miliard korun. To je maximum a pokračujeme v tím v té rozumné cestě. Za druhé musí být rozpočet prorůstový a za třetí musí zohlednit vládní priority a to vše musíme dát dohromady,“ představil premiér plány, jak dosáhnout zmíněných čísel.

I přes výrazně jiné proklamace, které premiér dříve uváděl je nicméně se současným stavem spokojen. „Pokud byl dříve deficit pět procent HDP a nyní máme tři, tak to plníme. Nechci to teď přesně přepočítává. Podívejte se na hodnocení ratingových agentur, to je pozitivní. Takže to vše děláme i za cenu, že to není jednoduché a to vše při rekordních investicích, do dopravy, armády a tak podobně,“ řekl premiér Fiala. Podle moderátorky je ale rozdíl oproti slibům a dřívějším vyjádřením rozdíl 70 miliard.

Digitalizace a stavební řízení

Premiér by chtěl lépe identifikovat potíže digitalizace, zejména pak v otázkách stavebního řízení. „Někde je posun, funkcionality se každý týden zlepšují, ale musíme zjistit systémové věci, to je třeba případně opravit,“ podpořil premiér systém, který podle opozice, ale i úředníků nefunguje.

„Já se zaváděním těchto systémů z dřívějška mám, panu Bartošovi jsem kladl otázky a snažil se zabránit komplikacím. K těm došlo, ale děláme vše proto, aby se to odstranilo,“ řekl premiér, podle kterého byl ministrem Ivanem Bartošem ubezpečen, že systém funkční bude.

„Někdo říká tak ho odvolej, z vlády odejdou piráti, odejdou ministři, ale co dál?“ ptal se premiér. Podle něj musí nejdříve zjistit, jestli je problémem implementace, která není snadná a nebo je problém v systému. „Pokud je problém v systému, musíme mít plán B, ale to se do 1. 7. nedalo zjistit,“ vysvětlil a dodal, že ministr Bartoš by do konce prázdnin měl do konce prázdnin uvést, jaký je skutečný stav. „Ivan Bartoš toto musí zvládnout, je za to odpovědný. Věřím, že to zvládne,“ dodal.

Premiér v otázkách zahraniční politiky je ve stálém kontaktu s Ursulou von der Leyenovou, které představil i jména na post nového eurokomisaře. „Do Bruselu přijede 27 lídrů EU a každý chce silné portfolio. Jak to dopadne uvidíme 27. září. Josef Síkela má řadu předpokladů, aby se stal úspěšným kandidátem,“ vysvětlil premiér.