Zvýšení věku odchodu do penze se týká těch, kteří do ní půjdou po roce 2040

„Nesáhneme na odchody do důchodu, nezměníme věk odchodu do důchodu tam, kde už je nastaven. To znamená do roku 2030 se postupně zvyšuje věk odchodu do důchodu až na tu hranici 65 let pro všechny. Do tohoto mechanismu nesáhneme,“ uvedl předseda vlády.

Existují podle něj různé návrhy expertů a ministerstva práce a sociálních věcí, jak by se měl věk odchodu do penze zvýšit, ale korektní odpověď je podle něj jediná. „V tuto chvíli to nikdo neví,“ řekl Fiala.

Podle jednoho z návrhů by dnešní třicátníci šli do penze až v 68 letech.

„Musíme udělat důchodovou reformu, aby měli šanci na důstojný důchod lidé, kteří mají méně než čtyřicet let,“ zdůraznil premiér Fiala.

Úpravu svého programového prohlášení podle něj vláda schválí na přelomu února a března a v dubnu by mělo být jasné, kterým směrem vláda půjde při hledání úspor ve státním rozpočtu. Ministr financí Zbyněk Stanjura chce prosadit takové změny, které by srazily strukturální schodek státního rozpočtu o 70 miliard korun.