Trump je nadějí pro změnu, vztahy s USA budeme rozvíjet, míní čeští politici

Ministerský předseda Trumpovi poblahopřál a uvedl, že se těší na spolupráci. „USA jsou pro Česko klíčovým spojencem v bezpečnosti i obchodních vztazích a já jsem přesvědčen, že tyto vztahy společně s prezidentem Trumpem a jeho novou administrativou budeme nadále úspěšně rozvíjet,“ podotkl.

K nástupu do úřadu Trumpovi pogratuloval i ministr zahraničí Jan Lipavský. „Pro Spojené státy začíná nová éra ambicí a odhodlání. Česko je připraveno prohloubit vazby a prosazovat odvážnou transatlantickou agendu skrze spolupráci v NATO a na bázi EU-USA,“ uvedl, zatímco se nachází na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.

Ministr zemědělství Marek Výborný projev amerického prezidenta popsal jako „trumpovský se vším, co se očekávalo a co k němu patří“. Podle šéfa koaličních lidovců řeč mířila hlavně na americké publikum. Zásadní bude, jaké budou následovat kroky a činy nové americké administrativy, řekl Výborný. Pevně doufá, že nebudou ohroženy vzájemné obchodní vztahy. Spojené státy označil za klíčového spojence.

Podle šéfky Sněmovny a TOP 09 Markéty Pekarové Adamové Trump v projevu kladl důraz na americkou domácí politiku a představil svou vizi „Ameriky na prvním místě“, zahraničním partnerům včetně Česka zůstávají spíš otazníky a uvidí se podle skutečných kroků. Česká republika je připravena s americkou administrativou spolupracovat a dál rozvíjet strategické partnerství.

„Je důležité zdůraznit, že transatlantická vazba zůstává základním pilířem české zahraniční politiky, bez ohledu na aktuální politickou reprezentaci v USA,“ napsala předsedkyně dolní komory. Dodala, že k podobným Trupovým prohlášením jako o Panamském průplavu je potřeba přistupovat obezřetně.

„Věřím, že USA budou i nadále respektovat mezinárodní právo a své závazky. Návrat k politice práva silnějšího by byl znepokojivým signálem pro celé mezinárodní společenství,“ uvedla Pekarová Adamová. Pozitivně je podle ní možné hodnotit příslib větší těžby plynu a ropy, což může přispět ke stabilizaci cen energií ve světě a může mít přínos i pro ČR.

„Svět potřebuje silné Spojené státy a ty potřebují silného lídra. A tohle projev silného lídra byl. Nebylo tam nic, co by mě vysloveně překvapilo. Donald Trump má vizi, ví co chce a ví, jak toho dosáhnout,“ uvedl šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Trump podle něj určitě bude hrát tvrdě, proto s ním za Evropu musí jednat někdo, koho bude respektovat.

Administrativě amerického prezidenta je podle něj blízká evropská frakce Patriotů pro Evropu, jíž je ANO součástí. „Tvrdě proti nelegální migraci a zelenému šílenství, zajištění vnitřní bezpečnosti a ekonomická prosperita. Jediný rozdíl je v tom, že on má na prvním místě USA, já mám na prvním místě Českou republiku,“ dodal Babiš.

Trump je dravý hráč, říká Havlíček

Podle místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka bude Trump 2.0 lídr, který bude překvapovat, ale jen ty nepřipravené. Pro EU představují slova nového amerického prezidenta „poslední zvonění, jinak nás čeká náraz do zdi“, napsal stínový premiér za ANO.

Dodal, že Trump jako spojenec není sparingpartner, ale dravý hráč, který chce udávat tón. „Hospodářský základ, postavený na fosilních palivech, surovinové nezávislosti, výzkumu a digitalizaci ale nemusí být pro evropskou ekonomiku jen hrozba. Beru to jako výzvu a hozenou rukavici,“ uvedl Havlíček.

Karel Havlíček @KarelHavlicek_ Donald Trump 2.0. Lídr, který bude překvapovat, ale jen ty nepřipravené. Spojenec, ale žádný sparingpartner. Dravý hráč, který chce udávat tón. Hospodářství postavené rovněž na fosilních palivech, surovinové nezávislosti, výzkumu nebo digitalizaci berme jako budíček a výzvu. oblíbit odpovědět

Místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS) uvedl, že po demokratické přestávce, kdy byl v čele USA Joe Biden, není Amerika ani svět v nijak skvělém stavu. „Pokračování demokratické administrativy by žádnou naději na změnu nepřineslo. Trump tou nadějí je!“ míní. Věří, že i Trump se v mnohém poučil a přestávka mu pomůže být lídrem, kterého Spojené státy potřebují.

„Staronový obyvatel Bílého domu bude mít nepochybně ostré lokty, ne vše s čím přijde, se nám v prvním okamžiku bude líbit a bude v našem zájmu. Ale zcela jistě to bude v zájmu Ameriky,“ uvedl Skopeček.

Tomio Okamura @tomio_cz Skvělý projev Donalda Trumpa, mluvil mi z duše, a doufám, že i v České republice uděláme letos ve volbách zásadní změnu. Zastavíme války, konec Green dealu a genderové ideologie, existují pouze dvě pohlaví muž a žena, národní zájem na prvním místě, prosperita, bezpečnost občanů,… https://t.co/ntMXwBnEmv https://t.co/zJG1Qx5JYB oblíbit odpovědět

Šéf SPD Tomio Okamura hodnotí nástupní řeč jako skvělou. Šéf opozičního hnutí SPD uvedl, že mu Trump „mluvil z duše“. Zmínil zastavení válek, dvě pohlaví, ochranu hranic, postup proti ilegální migraci, konec Green Dealu a cenzury, vlastenectví či podporu domácí ekonomiky a průmyslu.

„To jsou skvělé plány, které bych rád po letošních volbách realizoval i v České republice,“ uvedl Okamura s tím, že Česká republika má být na prvním místě. Podle šéfa SPD je po Trumpově projevu jasné, že „Evropská unie nemá pod vedením von der Leyenové a politiků á la Fialova vláda žádnou šanci“.

Trump v pondělí složil prezidentskou přísahu a završil nevídaný politický comeback. Svůj druhý mandát se chystá zahájit sérií desítek exekutivních nařízení ohledně imigrační či energetické politiky. Přímo v Kapitolu inauguraci sledoval český velvyslanec v USA Miloslav Stašek.

Republikánský prezident v inauguračním projevu oznámil, že znovu vyhlásí krizový stav kvůli nelegální imigraci z Mexika a že na jižní hranici USA pošle vojáky. Uvedl také, že Spojené státy začnou naplno využívat své zásoby ropy a plynu a budou fosilní paliva vyvážet do celého světa. USA si podle Trumpa také vezmou zpět Panamský průplav. Mluvil také o zavádění cel a přejmenování Mexického zálivu na záliv Americký.