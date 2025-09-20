Nechci sedět ve vládě, chci ji sestavovat, zdůraznil Fiala. Poukázal na potřebu NATO

Autor: ,
  14:31aktualizováno  14:31
Premiér a předseda ODS Petr Fiala v pořadu Za pět minut dvanáct na televizi Nova řekl, že Česká republika je připravena se bránit. Premiér těmito slovy reagoval na dotaz, zda je Česko připraveno na válku. „Jestli kousek od nás dopadají ruské drony, tak si každý i u nás musí uvědomit, že se nás to týká,“ zdůraznil Fiala. Současně uvedl, že po volbách nechce sedět ve vládě, ale sestavovat ji.
Premiér Petr Fiala (ODS).

Premiér Petr Fiala (ODS). | foto:  Petr Topič, MAFRA

Premiér Petr Fiala (ODS).
Premiér Petr Fiala (ODS).
Premiér Petr Fiala (ODS).
Premiér Petr Fiala (ODS).
56 fotografií

V pořadu Za pět minut dvanáct mimo jiné premiér také řekl, že lidé v Česku věří ekonomice. Fiala také zdůraznil, že se s lidmi setkává každý den. „Nechci sedět ve vládě, chci vládu sestavovat. Přemýšlím jenom nad tím, jak volby vyhrát,“ prohlásil dále Fiala.

Současně přiznal, že to bude těžký souboj. „Jediný průzkum, který mě zajímá jsou volby,“ řekl Fiala ohledně průzkumu popularity.

„Chci vyhrát, na to se soustředím. Co bude po volbách uvidíme. Soustředím se na to, aby volby dopadly, co nejlépe,“ komentoval případ, kdy by koalice SPOLU nevyhrála volby.

Nejde o teoretické hrozby

Fiala také v pořadu připomněl, že Česko během několika dnů do Polska poslalo tři vrtulníky. Ohledně možné aktivace článku 5 premiér uvedl, že by se muselo jednat o přímý útok na jeden ze států NATO.

Růstem rozpočtu na obranu na 2,35 procenta HDP vláda podle Fialy reaguje i na přísnou metodiku, podle které NATO výdaje do závazku započítává.

„Chceme-li mít 2,2 procenta, tak dáváme 2,35, abychom měli jistotu,“ vysvětlil Fiala postup vlády při vytváření rozpočtu. Pokud vláda v říjnových volbách obhájí mandát, na konci dalších čtyř let by měl podíl činit tři procenta, potvrdil Fiala.

Ministerstvo obrany by mělo podle návrhu rozpočtu příští rok hospodařit se 175,8 miliardy korun, což je o 21,4 miliardy víc oproti letošnímu schválenému rozpočtu.

Premiér při sobotním slavnostním zahájení dvoudenních Dnů NATO v Ostravě a Dnů Vzdušných sil Armády ČR na letišti v Mošnově na Novojičínsku řekl, že budoucnost Česka je pouze v Severoatlantické alianci.

Fiala řekl, že NATO je nejúspěšnější obranná aliance. „Nenahraditelnost Severoatlantické aliance se ukazuje právě dnes, kdy se ve východní Evropě opět válčí, Moskva odmítá jednat, obsazuje cizí území, posílá drony k naším sousedům, bojová letadla nad pobaltské státy a prostě zkouší, co jí ještě projde,“ řekl premiér.

Volební kalkulačka 2025

Nejde podle něj o teoretické a vzdálené hrozby, ale o problémy, které má Česko doslova za humny.

„Česká republika udělala v posledních čtyřech letech dost pro to, abychom v takovém prostředí obstáli. Konečně posíláme dost peněz na obranu a přijali jsme zákon, aby se každý rok výdaje postupně zvyšovaly. Spustili jsme nejrozsáhlejší modernizaci české armády,“ uvedl dále premiér a dodal, že část výsledků modernizace armády mohou lidé vidět právě nyní v Mošnově.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Menšík jako první Čech vyhrál zápas na Laver Cupu, slavil i v deblu s Alcarazem

Musíme Česko chránit před drony, vyzval Fiala na konferenci při Dnech NATO

Komentář

Tálibán je stejně strašný jako dřív. Přesto s ním teď Západ bude spolupracovat?

Nechci sedět ve vládě, chci ji sestavovat, zdůraznil Fiala. Poukázal na potřebu NATO

Výběr z tisku

Pět milionů za smrt manžela, a to všechno třikrát za sebou? V Rusku není nic nemožné

Ukrajinci zasáhli rafinerie v Rusku. To poslalo opačným směrem 580 dronů

Úhel pohledu

Pošleme tanky na Ukrajinu, či toner do tiskáren soudů? O prioritách při utrácení peněz

Čekstajl

Europoslankyně označila Fica za Putinova Trojského koně. Jakou módní lekci při tom ukázala?

V libereckém KFC odhalila inspekce prošlé kuřecí. Nebylo k prodeji, hájí se řetězec

Polsko vyslalo letadla k ochraně svého vzdušného prostoru u hranic s Ukrajinou

Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc
Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc

Podzim často přináší rychlé tempo a nekonečný seznam úkolů. Aby se vám lépe zvládala práce, rodina i chvíle pro sebe, přinášíme soutěž o collalloc...

Komentář

Záchranáři jsou specifičtí doktoři. Jejich názor bychom měli brát vážně

Rusko popřelo, že by jeho stíhačky narušily estonský vzdušný prostor

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.