Vláda splní přes 90 procent programového prohlášení, věří premiér Fiala

Vyhodnocení plnění programového prohlášení pro vládu připravuje ministerstvo vnitra. „Je vysoká míra pravděpodobnosti, že 90 procent programového prohlášení splníme,“ řekl Fiala. Asi žádná vláda nemůže dosáhnout stoprocentní úspěšnosti, podotkl.

Devadesátiprocentní úspěšnost hodnotí pozitivně i z hlediska toho, že vláda nemohla při práci na programu počítat s válkou na Ukrajině, inflací či energetickou krizí.

Kabinet hlavně kvůli válce na Ukrajině a jejím ekonomickým důsledkům zhruba po 14 měsících programové prohlášení revidoval. Aktualizaci schválil loni 1. března, nejvíc se změnily například závazky týkající se financí, energetiky či školství. Ministři měli do minulého týdne odevzdat seznam legislativy, kterou chtějí prioritně dotáhnout. „Ještě se tím budeme zabývat na jednání vedení koalice, na K4,“ uvedl Fiala.

Vláda chce dokončit věci, které pokládá za klíčové, ale musí být při stanovování cílů realistická, dodal Fiala. Připomněl časté obstrukce v tomto volebním období Sněmovny.

„My máme několik věcí, které je určitě potřeba dokončit. Je to důchodová reforma, je to revize sociálních dávek, kterou jsme schválili na vládě v polovině září,“ uvedl. Připustil, že kvůli sněmovním lhůtám se u ní pravděpodobně nestihne zamýšlená účinnost od začátku příštího roku. Po sloučení čtveřice dávek podle něj bude systém spravedlivější a efektivnější.

Dotáhnout chce Fiala i novelu pracovního práva, která podle něj zajistí větší flexibilitu. „Čekají na ni zaměstnavatelé a podle mě je to věc, která je dobrá i pro zaměstnance,“ uvedl. Další věci je podle premiéra reálné prosadit, pokud se je podaří předložit nejpozději začátkem příštího roku.

Z nelegislativních opatření pokládá za prioritu změny ve vzdělávací politice a investice. Na evropské úrovni pak vláda chce usilovat o revizi Green Dealu. „O úpravu termínů a závazků tak, abychom neohrožovali náš automobilový průmysl. To je pro nás naprosto zásadní,“ uvedl. Uspíšit by se měl plánovaný přezkum zákazu nových aut se spalovacím motorem od roku 2035. Česko chce také odsunout zavedení druhého typu emisních povolenek, dodal.

Sněmovní volby se příští rok uskuteční pravděpodobně na přelomu září a října, nynější kabinet tak bude ještě pracovat na příštím státním rozpočtu. „Chceme pokračovat v tom, co jsme teď dělali poslední roky a co se začíná projevovat pozitivně. To znamená na jedné straně zlepšovat hospodaření státu a snižovat zadlužování, na druhé straně investovat,“ uvedl.

SPOLU oznámí kandidaturu brzy

Strany SPOLU podle něj čeká jednání o složení kandidátek a o nominacích. Úspěch bude záviset na tom, zda dokážou voliče přesvědčit o tom, že politika, kterou ve vládě dělají, je pro ně to správné.

„Pokud půjdeme ve formátu koalice SPOLU, nesmíme pořád myslet jenom na to, co je úzce stranický zájem. Musíme myslet na to, aby ta kandidátka oslovila co nejvíc voličů, abychom uspěli. Tady neříkám nic překvapivého, tak to prostě je. Toto musíme všichni chápat,“ uvedl na adresu koaličních partnerů.

Zmínil, že se nikdy netajil tím, že považuje koncept SPOLU za nosný, že koalice je funkční a že je to něco, čemu rozumí voliči. „Takže si přeji, aby to pokračovalo. Myslím, že velmi brzy oznámíme veřejnosti společný úmysl jít do dalších voleb na půdorysu koalice SPOLU, a pak samozřejmě musí následovat jednání o konkrétní podobě kandidátek a celý schvalovací proces uvnitř stran. Ale jsem přesvědčen, že veřejnost si zaslouží, abychom ji náš úmysl oficiální sdělili,“ uvedl k zatím neoficiálním sdělením o přípravě memoranda.

Překonat roztříštěnost volební koalicí

Důvod pro společnou cestu k volbám vidí v historické roztříštěností českého středopravicového spektra. „Je to dáno a pro voliče to znamená, že nemá jistotu, že jeho hlas bude mít dostatečnou sílu. Ve chvíli, kdy tu roztříštěnost překonáme volební koalicí, což jsme udělali, tak volič má jistotu, že když nás bude volit, tak volí politickou sílu, která může něco v této zemi změnit, udělat,“ uvedl.

Druhý důvod je podobné hodnotové ukotvení stran. Spolu sdružuje konzervativní, liberální a křesťanskodemokratický politický proud, které v jiných zemích často tvoří jednu stranu. „I z tohoto hlediska to dává smysl. Já jsem i s touto představou kandidoval na kongresu ODS. Ale vždycky říkám, že věci jsou hotovy, až je dojednán poslední detail,“ konstatoval.

Za otázku dalšího jednání označil i algoritmus, jakým strany obsadí společnou kandidátku. „Nepochybně to musí být tak, aby se v tom všechny strany, které tvoří koalici, viděly. Ale hlavně musíme mít na paměti, že pokud půjdeme ve formátu koalice Spolu, tak nemůžeme dělat čtyři kampaně – ODS, KDU, TOP 09 a SPOLU. Musíme dát kampaň SPOLU,“ uvedl.

500 tisíc kusů munice pro Ukrajinu do konce roku

Česko podle Fialy zároveň naplní do konce roku cíl dodat ve své iniciativě Ukrajině 500 tisíc kusů velkorážové munice. Dodávky by pak měly pokračovat kontinuálně, dodal Fiala. Vyslovil se pro další vojenskou podporu Ruskem napadené země, která musí zahrnovat i pomoc s energiemi přes letošní zimu, protože Rusko útočí zcela záměrně na energetickou infrastrukturu.

Možné zapojení severokorejských vojáků do konfliktu na Ukrajině označil Fiala za něco naprosto nepřijatelného. „Jenom to ukazuje nebezpečí, které Severní Korea a všechny podobné režimy, třeba Írán, představují pro mír ve světě, pro soužití národů, zachování mezinárodního řádu postaveného na pravidlech,“ uvedl Fiala.

Česká muniční iniciativa získává pro Ukrajinu dělostřeleckou munici v zemích i mimo Evropskou unii. Česko na iniciativě spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem. Premiéři trojice zemí minulý týden v prohlášení uvedli, že iniciativa se nesmí zastavit na konci roku a musí pokračovat i v roce 2025. Fiala řekl, že spíš než konkrétní cíl pro příští rok by preferoval kontinuální dodávky.

„Naplníme cíl, který jsme si dali do konce roku, to znamená 500 tisíc kusů velkorážové munice,“ uvedl. Ocenil spolupráci s Dánskem a Nizozemskem. „Myslím, že tato koalice je pro ČR velmi důstojná,“ řekl. Státy zapojené do iniciativy již potřebu chápou a Fiala očekává, že se budou podle vlastních možností přidávat.

Potřeba dodávat zbraně Ukrajině trvá a Fiala je rád, že se k tomu hlásí i Evropská rada. „Je to jedna z forem, jak můžeme pomoci, určitě to ale není to jediné a to, co stačí. Je to jedna z věcí v celé té skládačce,“ uvedl. Za velký úkol pokládá pomoc Ukrajině s energiemi přes letošní zimu, protože Rusko útočí zcela záměrně na energetickou infrastrukturu. Je to i v zájmu bezpečnosti Evropy, protože to stabilizuje situaci a umožní předejít uprchlické vlně, míní.

Jihokorejská tajná služba minulý týden uvedla, že KLDR přesunula na ruský Dálný východ na 1500 příslušníků speciálních sil, aby na tamních vojenských základnách podstoupili výcvik pro boj na Ukrajině. Celkově chce podle ní Pchjongjang vyslat na podporu Ruska na 12 tisíc vojáků. Fiala pokládá zapojení vojáků KLDR do konfliktu za něco naprosto nepřijatelného.