Je potřeba zvýšit podporu Ukrajině, aby měla silnou armádu, řekl Fiala po summitu

Rovněž ocenil, že spolupracují Francie a Velká Británie, které se podle něj ujaly „jakéhosi“ vedení. „Jsou to země, které jsou v Radě bezpečnosti, jsou to jaderné velmoci. Tak je důležité, že společně pracují s naší podporou, a myslím si, že to je dobrá zpráva,“ prohlásil český premiér.

„Evropa naléhavě potřebuje přezbrojit a členské státy musí mít fiskální prostor k nárůstu výdajů na obranu,“ řekla podle Reuters předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Podle ní je nutné se připravit na nejhorší. „Po dlouhé době nedostatečných investic je nyní nanejvýš důležité investice do obrany na delší dobu zvýšit,“ řekla novinářům. „V geostrategickém prostředí, v němž žijeme, se musíme připravit na nejhorší a zvýšit výdaje na obranu,“ dodala.

Ukrajina se musí stát ocelovým dikobrazem

Evropa musí pracovat na tom, aby se Ukrajina stala ocelovým dikobrazem, který bude pro možné útočníky nestravitelný. Potřebuje komplexní bezpečnostní záruky“, řekla Ursula von der Leyenová.

„Ruský požadavek na demilitarizaci Ukrajiny je nepřijatelný,“ řekl po summitu německý kancléř Scholz a vyzval k další podpoře napadené země.

Podle britského premiéra Keira Starmera naznačilo několik zemí, že chtějí být součástí evropského plánu pro Ukrajinu. Podle něj je čas jednat.

Summit evropských zemí svolal do Londýna Starmer s cílem podpořit Ukrajinu a obnovit diplomatické rozhovory po páteční roztržce mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a americkou hlavou státu Donaldem Trumpem. Přítomni byli zástupci více než desítky zemí, Česko na jednání zastupoval právě Fiala. Jednání se účastnil také Zelenskyj.