Ministr zahraničí Petr Macinka v úterý udělil v Černínském paláci medaili bývalé velvyslankyni v Sýrii Evě Filipi za mimořádný přínos v oblasti diplomacie. Po skončení události novinářům řekl, že Filip Turek zůstává jediným kandidátem Motoristů na post ministra životního prostředí. A to i přes pondělní vyjádření Hradu, ve kterém prezident odmítnul, že Turka jmenuje.
„Intenzita a rozsah problematických výroků a činů Filipa Turka opakovaně vyvolávají pochybnosti o jeho loajalitě k hodnotovému řádu vymezeného Ústavou ČR. Není přitom rozhodující, zda mu byly jednotlivé výroky a činy zpochybňující ústavní hodnoty prokázány, ale to, zda na ně tímto způsobem nahlíží významná část veřejnosti,“ napsala Kancelář prezidenta do tiskové zprávy.
„Nepřijde mi to jako komunikace prezidenta republiky, když říká, že není podstatné, co je pravda, ale to, co si myslí někteří lidé, či voliči. Nevnímám to jako vyjádření pana prezidenta, či pana tiskového mluvčí Víta Koláře, který je pod vyjádřením podepsaný. Proces sestavování vlády je složitý proces a tato dojmologie, kdy někoho označím za něco, co není, to myslím není správná cesta,“ uvedl Macinka.
S Babišem a Turkem se má Macinka setkat po Novém roce, před novoročním obědem premiéra s prezidentem Petrem Pavlem, kteří se sejdou 7. ledna. „Doufám, že si pan prezident i přes zachování svých výhrad řekne, že je to vláda Andreje Babiše a pokud ji tak Babiš chce, ať ji tak i má. Já mám pocit, že jsem udělal všechno, co jsem udělat měl, tímto moje úloha skončila,“ zakončil šéf Motoristů.