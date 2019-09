Babišovi leží na srdci blaho úředníků, mně blaho Pražanů, má jasno primátor Hřib

Praha Stát musí dostavět vnější okruh, přispět Praze na vnitřní okruh a postavit nemocnici. Teprve pak může začít diskuse o stavbě vládní čtvrti. Novinářům to ve středu řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Premiér Andrej Babiš (ANO) není podle primátora zvyklý, že s ním někdo nesouhlasí, komentoval úterní neúspěšnou schůzku, z níž premiér odešel. Hřib odmítl kritiku opozice, že škodí hlavnímu městu.

Vláda chce v Letňanech postavit čtvrť až pro 10 000 úředníků, potřebuje k tomu pozemky města.

„Já naprosto chápu, že panu premiérovi leží na srdci blaho úředníků a že jim chce postavit nové kanceláře, ale doufám, že všichni chápou, že mně leží na srdci především blaho Pražanů a že řeším prioritně problémy Prahy jako takové,“ řekl Hřib.

Postoj města se podle primátora nemění a nadále trvá na zmíněných požadavcích. Navíc podle něho nejde o témata, o nichž by se mělo diskutovat. Nedorozuměním je, že premiér se domnívá, že jednání již začala, uvedl. „Dokud tyto vstupní podmínky nejsou splněny, tak žádné jednání nezačne,“ řekl Hřib. Podle primátora požadavky nejsou přemrštěné, neboť jakákoliv výstavba v Letňanech není možná bez toho, aby byly silniční okruhy dokončeny.

Babiš řekl, že s Hřibem již nebude jednat a osloví zbylé pražské radní. Také uvedl, že jednání s primátorem působí zúčastněným trauma. „Pan premiér asi není zvyklý, že s ním někdo nesouhlasí, což se mu v holdingu nestávalo často,“ řekl Hřib. Na schůzku s premiérem se prý vydal proto, aby mu řekl, ať městu neposílá žádné nabídky, dokud stát nesplní podmínky. Zároveň uvedl, že Babiš za sebe může poslat náhradníka, ten se ale dozví totéž co premiér.

Hřiba kritizovaly v Praze opoziční ODS a ANO. Svým postupem podle nich poškozuje Prahu. „Je to nesmysl, já se snažím pro Prahu získat co nejvíc, což je logická úloha primátora,“ řekl Hřib.

Postup mu vytkl také Jiří Pospíšil (TOP 09), předseda zastupitelů Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN), s kterými Piráti společně ještě s Prahou Sobě, vládnou. Hřib kritiku odmítl, a naopak Pospíšilovi vytkl, že se mnohých jednání neúčastní. „Někteří členové rady jsou k projektu (vládní čtvrti) naladěni ještě mnohem negativněji, například paní (Hana) Marvanová (za STAN), která se tím netají,“ řekl.

Letňany považuje vláda za nejvhodnější variantu kvůli tomu, že tam lze umístit až 10 000 zaměstnanců a metropolitní plán tam umožňuje stavět administrativní budovy. Úřad vlády argumentuje i dobrou dopravní dostupností na konečné trasy metra C.

Babiš v červenci Hřiba ubezpečoval...

Premiér Babiš ještě v červenci dopisem pražského primátora Hřiba ubezpečil, že stát bude financovat výstavbu vnějšího okruhu. O vnitřním okruhu a nemocnici byl ochoten jednat, po dohodě s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) ale preferoval místo nemocnice výstavbu nového traumacentra při Fakultní nemocnici (FN) Královské Vinohrady.

Babiš Hřibovi v nabídce z 8. července napsal, že stát bude financovat vnější okruh a že v případě realizace základní varianty, kterou navrhlo ministerstvo dopravy, by šlo o investici ze státního rozpočtu přes 68 miliard korun. Ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO) žádal o to, aby záležitost urychlil a okruh byl dokončen co nejdříve. Zároveň na Hřiba apeloval, aby magistrát a úředníci městských částí byli dostatečně součinní. „Největší časová zdržení při přípravě vnějšího okruhu spočívala v neplatných územně plánovacích dokumentací hlavního města Prahy, jejíž jste pořizovatelé,“ uvedl Babiš.

K požadavku Prahy, aby stát financoval vnitřní městský okruh, Babiš napsal, že je ochoten o něm jednat, přestože jde o komunikaci ve vlastnictví hlavního města. Pro financování se podle něj nabízí forma PPP projektu, tedy spolupráce se soukromým investorem, což Babiš zopakoval i v úterý. Podle Hřiba stát PPP projekty stavět neumí.