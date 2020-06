Premiéři V4 se sjeli do Lednice. Jednat budou o EU, otevírání hranic i cestovním ruchu

Lednice (Břeclavsko) Do Lednice na Břeclavsku se sjeli premiéři Visegrádské čtyřky. Je to první setkání lídrů ČR, Slovenska, Maďarska a Polska od vypuknutí pandemie koronaviru. Projednají například pozici V4 před červnovým jednáním Evropské rady, na programu bude finanční rámec do roku 2027, ale i otevírání hranic nebo cestovní ruch.

Český premiér Andrej Babiš (ANO) přivítal v Lednici předsedu vlády Slovenska Igora Matoviče, Maďarska Viktora Orbána a Polska Mateusze Morawieckého. Tématem před jednáním Evropské rady bude víceletý finanční rámec na období 2021-2027, fond obnovy po epidemii koronaviru, ale také otevírání hranic a obnova turistického ruchu nebo situace v migraci.

O fondu obnovy a příštím rozpočtu Evropské unie budou prezidenti a premiéři zemí Evropské unie jednat přes video 19. června. Fond by měl mezi unijní země rozdělit 750 miliard eur, ČR by měla dostat asi 20 miliard eur (550 miliard korun). Nejvíce by měly dostat země nejvíce zasažené koronavirem jako Itálie a Španělsko.

ČR a Maďarsko mají proti návrhu fondu výhrady, Slovensko a Polsko ho podporují. Cílem čtvrteční schůzky by měla být společná dohoda středoevropských zemí.