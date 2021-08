Přeočkovávání třetí dávkou začne u rizikových osob v polovině září. Vakcinovat se bude Pfizerem a Modernou

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v neděli v pořadu Partie televize Prima řekl, že vakcínu dostanou ohrožené skupiny za osm měsíců od dokončení očkování. V pondělí projedná plán přeočkování nejdřív rada vlády pro zdravotní rizika, poté kabinet. Ministři by se měli zabývat i povinným testováním neočkovaných klientů a zaměstnanců sociálních služeb, řekl Vojtěch České televizi.

„Je to určitá prevence (povinné testování), aby se ta nákaza nešířila v těchto službách, protože bohužel proočkovanost zejména u personálu těchto služeb není ve všech krajích taková, jako bychom si představovali,“ uvedl v ČT ministr. Testy by měly být povinné nejméně jednou týdně.

Třetí dávku vakcíny by lidé měli dostávat u praktických lékařů, případně v nemocnicích. Za rizikové skupiny odborníci považují seniory nad 65 let, chronické pacienty, zdravotníky, pracovníky v sociálních službách a klienty v pobytových sociálních zařízeních. „Přeočkovávat se bude mRNA vakcínami,“ řekl ministr. Tohoto typu jsou vakcíny od firem Moderna a Pfizer/BioNTech, které bylo v ČR podáno 83 procent všech dávek. Jako třetí je dostanou i lidé očkovaní vakcínou AstraZeneca, která je jiného typu, a jako druhou lidé očkovaní jednodávkovou vakcínou Johnson & Johnson.

Premiér Babiš ve svém nedělním pravidelném pořadu na sociálních sítích řekl, že od 10. září dostanou lidé, kterých se přeočkování třetí dávkou bude týkat, informační SMS zprávu. V ní bude upozornění, že se mohou dobrovolně očkovat třetí dávkou, a to od 20. září u praktiků nebo v nemocnicích. „A to doporučení (nechat se přeočkovat) bude pro seniory ve věku 65 plus, pro osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory nebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem,“ uvedl Babiš.

Česká vakcinologická společnost doporučuje podat třetí dávku jednak lidem, kteří mají sníženou imunitu a základní dávka očkování by pro ně nemusela být dostatečně účinná, a pak těm, u kterých hrozí po čase vyprchání imunity. V prvním případě jde o pacienty, kteří se léčí se zhoubným nádorem, lidi po transplantacích orgánů a kmenových buněk, bez sleziny, ale také například o ty, kteří mají pokročilou či neléčenou infekci virem HIV. Do této skupiny jsou zařazeni i pacienti, kteří se léčí vysokými dávkami kortikosteroidů, mají některé druhy biologické léčby či podstupují terapii potlačující imunitu.

Oslabení imunity v čase hrozí seniorům nad 65 let, dále lidem umístěným v léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem. Odborníci do této kategorie řadí i chronicky nemocné, kterým hrozí těžký průběh covidu-19, a také zdravotníky a pracovníky sociálních služeb.

Očkování třetí dávkou už zavedli mimo jiné v Izraeli, Rakousku, Německu či USA.