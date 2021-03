Přeplněná místa Prahy řeší policie. Lidé se shlukují nejen na náplavce, strážníci se pro ně stávají ‚hromosvody‘

Praha Po několikaměsíční izolaci lidé logicky využívají prvních teplých dní k venkovní rekreaci, často však bez dodržování protiepidemických opatření. Zejména v Praze se scházejí na oblíbených místech. Ta jsou kolikrát přeplněna jako v časech před pandemií.

„Porušování protiepidemických opatření je nezodpovědné. Pokud nebudeme důsledně dál dodržovat nastavená opatření, boj s pandemií to značně komplikuje,“ říká proto pro Lidovky.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.



Pražané podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) zaplnili parky a náplavku, protože nemají jinou možnost, kam při téměř letních teplotách vyrazit do přírody.

„Opět apeluji na propojení Prahy s okresy Praha - Východ a Praha - Západ. Pomohlo by to rozptýlení lidí do většího prostoru,“ sdělil na svém Facebooku.

Největší problémy zaznamenala policie v přeplněných Riegrových sadech, na náplavce a v areálu Žižkovských zahrádek. V poslední zmíněné lokalitě se u stánku s občerstvením v době kontroly nacházelo přibližně 200 lidí, kteří po upozornění na porušení nařízení odešli.

„Provozovatel stánku bude v této souvislosti čelit přestupkovému řízení,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

I přesto, že je prodej občerstvení povolen, strávníci musí při konzumaci dodržovat minimálně dvoumetrový odstup od ostatních. Problematický je však prodej alkoholu, včetně čepovaných piv, protože jeho konzumace na veřejnosti je stále zakázaná.

Policisté navíc za den oznámili příslušnému správnímu orgánu víc než dvě desítky případů porušení nařízení souvisejících s otevřením provozoven.

Strážníci dlouhodobě hlídkují na náplavce, kde nyní nově působí také „anticovidové týmy“. Během úterý zde provedli policisté ve spolupráci se strážníky městské policie opakované kontroly a upozorňovali návštěvníky, aby dodržovali nařízení. „Přestože po 21. hodině platí zákaz volného pohybu osob, při kontrole na náplavce policisté opět řešili dalších několik desítek osob, které se zde nacházely,“ řekla Kropáčová. Přestupky se policisté snaží na místě často řešit domluvou.

„V těchto případech mohou strážníci návštěvníky maximálně upozorňovat na platná vládní opatření, ale je téměř nemožné takové množství lidí na jednom místě nějak účinně řešit, a to i přes to, že denně do výkonu nasazujeme nejvyšší možný počet strážníků,“ dodává pro Lidovky.cz mluvčí městské policie Irena Seifertová.

Za den přes 8000 kontrol strážníky

Ani přes maximální nasazení není možné, aby byly hlídky městské policie všude. Co strážníci vždy musí, je prověřit každé učiněné oznámení. „Na tísňovou linku 156 jsme přijali 21 oznámení ve vztahu k vládním opatřením, což bylo více, než v předešlých dnech,“ popsala Seifertová. Většina oznamovatelů si stěžuje na velké množství lidí bez ochrany dýchacích cest a také na pití alkoholu či shlukování u okének restaurací.

Policie z Prahy za úterý provedla víc než osm tisíc kontrol, z toho asi 1600 přímo v jádru metropole. Městští strážníci řešili v úterý necelých 900 případů porušení opatření, většina se týkala nezakrytých dýchadel. „Konkrétně jsme zjistili 800 těchto porušení, za která strážníci uložili 17 pokut v celkové výši 17 400 korun, šest případů oznamovali správnímu orgánu. Dále jsme řešili 54 případů shlukování a zákazu vycházení po 21. hodině,“ popsala Seifertová.

Policejní kontroly budou pokračovat, zaměří se na místa s větší koncentrací osob, kde v průběhu týdne policisté zaznamenali problémy.

Omezení svobod jsou pro společnost vzhledem k délce pandemie úmorná a nálada není dobrá. Strážníci v ulicích se proto podle Seifertové stávají jakýmisi hromosvody. Silné negativní reakce veřejnosti denně zaznamenává městská policie i na sociálních sítích, kde anonymní prostředí téměř vybízí ke slovní agresivitě.