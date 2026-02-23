Začátek týdne bude teplý, ale deštivý. Kvůli oblevě stoupají hladiny řek

V pondělí bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, na severních horách srážky trvalejší. Během dne přechodně i polojasno a srážky jen místy. Na severu nad 1 000 m, večer nad 800 m srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty 8 až 13 °C, v 1000 m na horách 4 °C. Mírný, v Čechách postupně až čerstvý západní vítr 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).
V noci na úterý čekají meteorologové oblačno až zataženo, na většině území přeháňky nebo déšť, v polohách nad 700 m, v severovýchodní polovině území nad 500 m srážky smíšené nebo sněhové. Na severních horách trvalejší sněžení. Nejnižší teploty 5 až 1 °C. Zpočátku čerstvý, postupně mírný západní až severozápadní vítr 3 až 7 m/s.
V úterý přes den bude proměnlivá oblačnost, ráno ještě na většině území, postupně jen místy přeháňky nebo déšť, v polohách nad 900 m, v severovýchodní polovině území nad 600 m srážky smíšené nebo sněhové. „Odpoledne postupně ubývání oblačnosti, ustávání srážek. Večer se budou lokálně tvořit mlhy. Nejvyšší teploty 6 až 11 °C. Mírný severozápadní vítr 3 až 7 m/s, bude odpoledne a večer slábnout,“ uvádí Mejstřík.
Ve středu bude jasno až polojasno. V noci a ráno místy mlhy, i mrznoucí, večer jejich opětovná tvorba. Nejnižší noční teploty +3 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 9 až 13 °C, na východě a při déletrvající mlze kolem 7 °C. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s.
Ve čtvrtek se těšme na polojasno až skoro jasno, v noci a ráno místy mlhy, i mrznoucí nebo zataženo nízkou oblačností. Nejnižší noční teploty +2 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 °C, na východě a při déletrvající nízké oblačnosti či mlze kolem 10 °C. Slabý, místy mírný vítr z jižních směrů 2 až 6 m/s.
V pátek bude polojasno až oblačno, ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Později večer od západu ojediněle možnost deště. Nejnižší noční teploty 5 až 0 °C. Podle Mejstříka budou nejvyšší denní teploty mezi 10 až 15 °C, v Čechách ojediněle až 17 °C. Slabý, místy mírný vítr z jižních směrů 2 až 6 m/s.
Počasí od soboty do pondělí bude z počátku oblačné až zatažené, místy přeháňky, na horách i srážky sněhové. Postupně většinou polojasno, místy mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 5 až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C.
Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz
Rozvodněné řeky
Déšť a tající sníh zvedly v pondělí ráno hladiny toků v Česku na sedmi místech na povodňový stupeň bdělosti. Zvýšené průtoky byly zejména na severu.
Na prvním povodňovém stupni bdělosti, při kterém se obvykle voda nevylévá z břehů, byla kolem 05:30 řeka Kamenice v Hřensku na Děčínsku, Jizera v Železném Brodě na Jablonecku, Divoká Orlice v Orlickém Záhoří na Rychnovsku, Svatava ve Svatavě na Sokolovsku, Doubrava ve Žlebech na Kutnohorsku, Chrudimka v Přemilově na Chrudimsku a Sázava v Sázavě na Žďársku.
Nárůst hladin toků mohl podle výstrahy ČHMÚ nastat v noci v části Ústeckého, Libereckého a Královéhradeckého kraje, na Vysočině a také v částech Pardubického, Středočeského a Jihočeského kraje.
„Vzhledem k očekávaným srážkám a tání sněhové pokrývky předpokládáme dosažení prvního povodňového stupně v povodí horní Jizery, Cidliny, Moravské Dyje, Svratky, Sázavy a Doubravy a s malou pravděpodobností také v povodí Nežárky a následně Lužnice,“ uvedli meteorologové.
Od večerních hodin varování rozšířili na Kamenici, Mandavu, Lužickou Nisu a Smědou.