Muž chtěl elektronickou identitu, přes falešné stránky přišel o 91 tisíc

„Muž si v telefonu otevřel internetový prohlížeč a vyhledávač mu nabídl odkaz na bankovní identitu v bance, kde měl vedený účet. Klikl na zobrazený link a dostal se na stránky, které vypadaly věrohodně. Na nich se přihlásil a zadal požadované údaje – jméno, příjmení a heslo do internetového bankovnictví,“ popsal policejní mluvčí Libor Hejtman.

Bankovní identitu se muži přesto založit nepodařilo, a když se po chvíli chtěl na telefonu přihlásit do internetového bankovnictví, už to nešlo. Rozhodl se proto zkusit to později.

„Druhý den ráno se mu povedlo na počítači přihlásit a zjistil, že mu neznámý pachatel mezitím nejprve ze spořicího účtu převedl peníze na jeho běžný účet, a z toho pak odčerpal 91 tisíc korun. Ihned proto zavolal do banky, kde provedl blokaci účtu a platební karty,“ shrnul Hejtman.

Podvodníkovi hrozí v případě dopadení za trestný čin neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku až osm let vězení.

Policie znovu varovala, že při používání internetového bankovnictví je třeba mít se před falešnými odkazy a weby bank na pozoru. „Ty můžou na první pohled vypadat úplně stejně jako skutečné stránky banky, včetně loga, barev a textu. Na druhý pohled je ale odhalit lze – URL adresa webu se bude odchylovat od oficiálního názvu nebo zkratky banky,“ podotkl mluvčí.

„Také kliknutím na ikonu zámku na adresním řádku nenajdete bezpečnostní certifikát vydaný pro banku. Pokud se na takové stránky přihlásíte, podvodník vás připraví o úspory,“ uzavřel Hejtman.