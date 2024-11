Kus letadla vykopaný v Přerově je z motoru bombardéru, sloužil jako sklípek

Podle prvotních informací zveřejněných policií byl nález identifikován jako torzo trupu německého cvičného a transportního letadla Siebel Si 204 z období druhé světové války nebo těsně po ní.

„Jde však o gondolu od proudového motoru bombardéru Il-28 sovětské konstrukce,“ uvedl nyní Petr Sehnálek z Muzea Komenského v Přerově, který má pod sebou mimo jiné správu vojenských sbírek.

„Jde o stroj, který sloužil na letišti v Přerově-Bochoři v letech 1955 až 1969. Z našeho pohledu je to technická památka k historii létání na přerovském vojenském letišti, které ve své době patřilo mezi nejvýznamnější a největší v republice,“ doplnil.

Na místo nálezu se část stroje dostala podle historika zřejmě ze sběrných surovin. V polovině 70. let si jej pro svou potřebu využili zahrádkáři.

„Máme očité svědectví, že to použili na to, aby tam měli chatku, respektive sklípek. Sehnali si to v první polovině 70. let z tehdejších sběrných surovin,“ přiblížil Sehnal.

„Během 60. let se tento typ začal postupně vyřazovat, podle pamětníků byly části těchto letadel rozmístěny na improvizovaném vrakovišti kousek od přistávací dráhy. Poté se toho zhostila firma, která to nějakým způsobem zpracovala a odvezla,“ dodal.

Další osud kusu letadla se stále řeší

Velikost gondoly, na kterou dělníci narazili, není zatím přesně určena, prozkoumat ji bude muset sonda. Odborníci předpokládají, že bude mít na délku dva až tři metry.

„Gondola jako taková v rámci tohoto letadla měla na délku až sedm metrů, šířka byla zhruba 1,5 metru,“ doplnil Sehnálek.

Policie již v týdnu uvedla, že majitel pozemku souhlasil s vykopáním zbytku letadla a jeho odvozem. „Zájem má o něj i Muzeum Komenského, otázka vyzvednutí je nyní v řešení,“ řekl ve středu muzejní archeolog Aleš Drechsler.

Kdy se gondola bude ze země vyzvedávat, zatím není jasné. Vyloučeno však není, že by exponát mohli v budoucnu vidět i návštěvníci přerovského muzea.