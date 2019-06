Přerovský soud dal podmínku lékařům za smrt pacienta po operaci

PŘEROV Přerovský okresní soud potrestal kvůli usmrcení z nedbalosti dva lékaře přerovské nemocnice ročním trestem s podmíněným odkladem na dva roky. Podle soudkyně Miluše Hadamčíkové zanedbali pooperační péči čtyřiašedesátiletého pacienta, který zemřel po plánované operaci břišní kýly.

Lékaři Stanislav Kalabus a Richard Polzer celou dobu procesu vinu odmítali, tvrdili, že postupovali správně. Oba si ponechali lhůtu na odvolání.

Podle soudkyně Miluše Hadamčíkové byla vina obžalovaných prokázána bez jakýchkoliv pochybností.

„Dospěli jsme k závěru, že ze strany obžalovaných lékařů došlo k pochybení. Z nedbalosti způsobili smrt, porušili důležitou povinnost vyplývající z jejich povolání. Nezachovali náležitou míru opatrnosti, která se v jejich postavení očekává. Tuto opatrnost zachovat mohli a měli,“ uvedla soudkyně. Doplnila, že v sazbě od jednoho do šesti let je v tomto případě na místě trest výchovný, tedy podmíněný.

Ošetřující lékaři pacientův stav adekvátně neřešili

Pacient zemřel v přerovské nemocnici 1. února 2016, po čtyřech dnech hospitalizace. Druhý den po operaci byl přeložen z jednotky intenzivní péče na standardní oddělení, tam se však jeho stav zhoršoval. Podle soudkyně však ošetřující lékaři jeho stav adekvátně neřešili. Lékaře zalarmovala nakonec jeho rodina. Řádné vyšetření nakonec odhalilo akutní zánět pobřišnice, ani následná urgentní operace již muži život nezachránila. Zemřel na celkovou sepsi organismu. Trestní oznámení podala manželka a dcera zemřelého. Nechtěly náhradu škody, šlo jim spíše o to objasnit příčinu smrti a zabránit obdobným tragédiím.

Podle žalobce Davida Pivody stojí za tragédií nedbalost lékařů, uvedl, že kdyby byl pacient po operaci řádně sledován, zemřít nemusel. Odkazoval přitom na posudek předního znalce Františka Antoše z pražské Nemocnice na Bulovce. Navrhoval podmíněný trest při spodní hranici. Zákaz činnosti nepožadoval. „Podle mne by to bylo příliš drastické vůči životní profesi obou obžalovaných,“ uvedl žalobce.

Polzerův obhájce žádal zproštění, odkázal na znalecké posudky obhajoby, podle kterých naopak lékaři postupovali správně a za smrt pacienta nemohou. „Z lidského pohledu je mi to velice líto. Naše profese je velmi exponovaná, pracujeme v časovém stresu, což může být odrazem například ve vedení dokumentace. Po medicínské stránce si myslím, že jsem udělal maximum,“ uvedl Polzer. I Kalabusův obhájce vinu odmítl. Poukázal i na to, že ani podle předního znalce nelze tvrdit, že by včasný zásah pacienta zachránil.

V Olomouckém kraji řeší údajné zanedbání zdravotní péče také olomoucký okresní soud. Ten již řadu let řeší žalobu rodiny na Fakultní nemocnici v Olomouci kvůli porodu jejich dítěte, které se zde v říjnu 2010 narodilo s poškozeným mozkem. Po nemocnici rodina žádá 16,9 milionu korun.