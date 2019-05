Nebudeme spokojení, dokud se klimatická krize nevyřeší, říká mluvčí demonstrujících středoškoláků

PRAHA Je hlavním mluvčím středoškoláků, kteří v posledních týdnech stávkují za boj proti klimatickým změnám. Sedmnáctiletého studenta Akademického gymnázia v Praze Petra Doubravského „štve“ ignorace politiků a konzum.

LN Jak jste se dostal k ekologickým tématům? Ve škole?

Probírali jsme ekologii v různých předmětech, to mě ale nijak nezaujalo. Pamatuji si však, že jsme se v sedmé třídě učili v angličtině spojení „climate change“. To mě zaujalo.

LN Čeští studenti podle některých hlasů v protestech za lepší ochranu klimatu zaspali. V zahraničí protestují středoškoláci už řadu měsíců. Souhlasíte?

Nejen my, ale celá společnost zaspala. Hlavně však politici.

Petr Doubravský ■ Narodil se 13. července 2001. ■ Je členem organizace Mladí zelení. ■ Je hlavním mluvčím studentských stávek za klima v Česku. ■ Vyrostl v Novém Strašecí. Po absolvování tamní základní školy nastoupil na Akademické gymnázium v Praze. ■ Po maturitě si chce dát studijní pauzu a vyjet do zahraničí, nejlépe na stáž do Evropského parlamentu.

LN Ozvala se vám již nějaká politická strana, že by vás ráda podpořila? Nebojíte se, že se zákonodárci „svezou“ na vaší práci?

Ozývají se politici z různých stran. Pozvali jsme zástupce z každého poslaneckého klubu a chceme od nich slyšet, co budou dělat při řešení klimatické krize. Jsme obezřetní. Víme, že politici mají ve zvyku říkat, že něco dělají, a přitom nic nedělají. Od začátku tvrdíme, že nebudeme spokojení, dokud se klimatická krize nevyřeší.

LN Jak hodnotíte práci politiků?

Spokojení nejsme vůbec. Budeme, až se začnou snižovat emise skleníkových plynů. Až politici začnou to téma vnímat vážně. Po naší první stávce Poslanecká sněmovna zhruba tři hodiny řešila změny klimatu, ale většina poslanců odešla ze sálu. To dost ilustruje, jak tento problém ignorují. Následně se objevily pokusy zařadit tento bod na program, poslanci ho však dvakrát odmítli.

LN Vy sám se v budoucnu chcete politicky angažovat?

Už déle než dva roky jsem členem Mladých zelených. Ale to neznamená, že se chci politicky angažovat. Mladí zelení se na začátku roku odtrhli od Strany zelených v reakci na vstup strany do koalice s TOP 09 a STAN.

LN Kam po maturitě zamíříte?

Číslem jedna v mých plánech jsou enviromentální studia a žurnalistika. Po střední škole si ale chci dát rok pauzu a cestovat nebo jít někam na stáž.

LN Velkým trendem mladých lidí, alespoň tedy podle sociálních sítí, je odjet uklízet pláže na Bali. To by vás nelákalo?

Skutečně ne. Máme co uklízet v Česku. Spíše by mě lákala stáž v Evropském parlamentu.

LN Greta Thunbergová (mladá Švédka, jež započala studentské stávky za ochranu klimatu – pozn. red.) tvrdí, že za tristní stav planety může především starší generace, jež ignoruje některé problémy. Souhlasíte?

Je to zodpovědnost starší, ale i mé generace. Všichni produkujeme emise skleníkových plynů. Moji vrstevníci, tedy lidé ve věku do 18 let, však ještě nemají možnost ovlivnit systém.

LN Aktivistka Greta připouští, že má diagnostikovaný Aspergerův syndrom a že kvůli němu vidí svět jen černobíle. Neexistuje nějaká šedá zóna?

Její způsob vidění je hrozně přesný. U změn klimatu není nic mezi. Buď snížíme emise skleníkových plynů a uděláme to co nejdříve, nebo se můžeme rozloučit s budoucností. Hrajeme jen o to, jak moc zdrcující tento jev pro nás bude. Pořád ještě můžeme odvrátit to nejhorší, tedy oteplení země o 1,5 stupně Celsia. To je předěl mezi tou černou a bílou.

LN Co vás nejvíc rozčiluje?

Jak jsme posedlí ekonomickým růstem a nadřazujeme peníze nad všechny ostatní věci. Všechno měříme podle růstu HDP, ale nehledíme na ostatní aspekty, jako právě životní prostředí. Neuvědomujeme si, že na planetě, která je konečná a přírodní zdroje vyčerpatelné, není možný nekonečný ekonomický růst.

LN Co se proti tomu dá podle vás dělat hned teď?

Každý z nás musí teď tlačit na politiky, aby začali něco dělat. Dokud nenastanou systémové změny, nebudeme schopní měnit naše spotřební chování. A také nedojde k tomu, že ekologickou stopu omezí ti, na které vliv nemáme. Za většinou vyprodukovaných emisí skleníkového plynu stojí úzká skupina bohatých lidí a firem.

LN Teď by to mohlo vyznít, že jedinci nemusejí dělat nic…

I kdybychom všichni přestali jezdit auty, je to víceméně zbytečné. Máme uhelné elektrárny, přičemž dvě největší, Chvaletice a Počerady, vyprodukují stejně emisí skleníkových plynů jako téměř všechna osobní auta dohromady. Je potřeba naplánovat energetickou transformaci. Abychom přešli ze spalování uhlí a fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie. Což je ve velké míře v rukách státu.

LN Co s tím mají politici udělat?

Měli bychom zavřít několik nejstarších a nejšpinavějších uhelných elektráren. O energetickou soběstačnost nepřijdeme, vždyť hodně energie exportujeme do zahraničí. Můžeme více podporovat ekologické zemědělství a zadržování vody v krajině. Musíme vytvořit komplexní plán, bez něho to nepůjde. A deklarovat, že snížíme emise nejpozději do roku 2050. Mohlo by to být ještě mnohem dříve.

LN Často se však ozývá, že Čína ničí klima daleko více...

To je taková libůstka politiků, svalovat to na Čínu. Samozřejmě, emise skleníkových plynů produkuje ve velkém. Když se však podíváme, proč to dělá, vidíme, že nevyrábí zboží jen pro svou potřebu, ale i pro zahraničí. Většině zemí se podařilo zpomalit růst emisí jen proto, že přestěhovaly svůj průmysl do Číny. Musíme zatížit ekologickou daní i toto zboží. A navíc – Česká republika má v přepočtu na obyvatele vyšší emise skleníkových plynů než Čína.

LN Co vy děláte pro planetu?

Čím více se snažím svou ekologickou stopu snižovat, tím více si uvědomuji, že to vlastně nestačí. To bych asi nesměl jíst a musel chodit nahý. A to já mám ještě možnosti dělat více věcí, žiju v Praze a nejsem na tom finančně až tak špatně. Ne každý má stovku na to, aby každý den zašel do veganské restaurace.

LN Jste vegan?

Spíše vegetarián, ale snažím se omezovat živočišné produkty. Živočišný průmysl je hodně neudržitelný. Při výrobě vzniká také hodně emisí skleníkových plynů, je také ohromně náročný na vodu, které máme čím dál méně.