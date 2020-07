Lidé si už zvedali, že vystoupí, pak přišla obrovská rána, popisuje cestující noční srážku vlaku

Praha Jedna z cestujících z osudného vlaku, který narazil v úterý večer nedaleko Českého Brodu do poštovní soupravy, vypověděla pro Lidovky.cz, že osobák se před střetem zastavil a poté znovu rozjel, načež došlo k ráně. Dále uvedla, že měla pocit, že před překážkou ani nebrzdil. Přestože se na stav železnice strhla vlna kritiky, podle ministra dopravy Karla Havlíčka se jedná o pochybení strojvedoucího.

Pro server Lidovky.cz vypověděla, že souprava CityElefant zastavila na trati před Českým Brodem, kde měl mít svou pravidelnou zastávku. Mnoho cestujících se proto začalo zvedat a chystat k výstupu, měli totiž mylný dojem, že vlak dorazil do stanice. „Než jsem stihla sestře doříct, aby se posadila, že tam ještě nejsme, vlak se znovu rozjel a prakticky ihned přišla obrovská rána,“ uvedla účastnice nehody. Ta i se svým přítelem, sestrou a dvěma dětmi cestovala v přední části vlaku v oddíle určeném pro převoz kočárků a kol.



To, co následovalo, má v mlze. „Pamatuju si jen to, jak letíme vzduchem,“ dodala k průběhu nehody, při níž zahynul jen několik metrů od nich v oddělené kabině strojvedoucí.



Podle jejích slov nastal první problém již v Úvalech, kde bylo cestujícím oznámeno, že vlak dál nepojede a ať si proto počkají na další spoj. Tím měl být onen osudný. „Náraz přišel chvíli poté, co jsme do vlaku nastoupili. Začali se sjíždět hasiči, na které jsem volala, kde jsme. Potom už si jen vybavuji, že jsem seděla na poli s cedulkou a čekala na ošetření,“ uvedla třicetiletá žena.

Její výpověď potvrzuje i ministr dopravy Karel Havlíček. Podle něj systém na koridoru mezi Prahou a Kolínem udržuje strojvedoucího v bdělosti, musí totiž každých deset až dvacet vteřin mačkat tlačítko bdělosti. Pokud vlak projede červenou, signál soupravu zastaví, může se ovšem ihned znovu rozjet. „Strojvůdce byl zastaven, znovu se rozjel. V rychlosti 60 až 70 kilometrů v hodině narazil do poštovního vlaku, který nebyl zabrzděn, před sebou ho ještě tlačil,“ řekl Havlíček.



Právě cedulky, které žena popisuje, měly odlišit závažnost zranění a určit, kteří cestující musí do nemocnice, případně které přepraví vrtulník. Děti měly být převezeny do nemocnice nehledě na vnější známky zranění. „Přítele odvezli do nemocnice, je potlučený, ale bude v pořádku. Sestře ani dětem na první pohled nic nebylo. Kvůli malým ale celou naši skupinu vzali do kolínské nemocnice. Tam zjistili, že má sestra zraněný kotník, švagrův otec pak zlomené žebro. Kdyby nebylo dětí, asi by nás klidně pustili domů,“ dodává svědkyně.



Osobní vlak se včera večer srazil s nákladním těsně před Českým Brodem. Podle ministra Havlíčka s jednalo o lidské pochybení, nikoliv o technickou chybu. „Faktem je, a všechno k tomu spěje, že došlo k selhání lidského faktoru. S největší pravděpodobností strojvůdce projel návěstidlem na červenou, i když se jedná o velmi dobře zabezpečenou trať,“ uvedl Havlíček pro Radiožurnál.



Za poslední týden jde již o třetí srážku vlaků na české železnici, všechny ale podle dosavadního vyšetřování způsobilo lidské pochybení. Ministr dopravy chce navýšit investice do bezpečnosti a posílit personál. Zároveň sestavil novou Bezpečnostní komisi pro železnice, která se má sejít ve středu večer.