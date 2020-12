Přesun 10 miliard z rozpočtu obrany do rezerv je dočasný. Museli jsme vybrat menší zlo, uvedl Babiš

Praha Přesun deseti miliard korun z rozpočtu ministerstva obrany do rozpočtové rezervy je jen dočasný, kabinet peníze začátkem příštího roku vrátí armádě zpět. Vládním stranám se přesun nelíbí, ale musela zvolit menší zlo a zabránit rozpočtovému provizoriu, vysvětlil po pátečním schválení státního rozpočtu na příští rok premiér Andrej Babiš (ANO), proč kabinet ANO a ČSSD vyhověl požadavku KSČM na zkrácení rozpočtu armády. Komunisté pak hlasovali pro rozpočet jako celek.

Babiš řekl, že má ze schválení rozpočtu obrovskou radost. „Museli jsme vydat obrovskou energii a čas, abychom to prosadili,“ uvedl. Kabinet podle něj vyhověl požadavku KSČM, aby Česku nehrozilo rozpočtové provizorium. To by poškodilo statisíce lidí v Česku a zkomplikovalo boj proti covidu-19, míní. „Vláda nemůže dělat jen to, co považuje za správné, musíme hledat kompromisy,“ dodal.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) doplnil, že jeho strana postup podpořila po slibu premiéra, že v lednu navrhne peníze armádě vrátit. Spojenci mohou být po této dohodě v klidu ohledně plnění závazků Česka, o peníze se nemusí obávat ani vojáci. „Sociální demokracie svými pěti hlasy ve vládě podpoří příslušné rozpočtové opatření, kterým ty peníze převede zpátky,“ řekl. Bez rozpočtu by hrozil podle Hamáčka v Česku chaos.



„Můžeme to garantovat, v lednu se to vrátí,“ uvedl Babiš. Podle ministra obrany Lubomíra Metrana (za ANO) bude návrh na programu vlády 4. ledna. „Není to cesta, která je přímá, mohu si říkat, co za tím bylo, ale v politice můžete hrát s kartami, které máte,“ uvedl Hamáček k jednáním, která schválení rozpočtu předcházela. Řešení s odebráním a následným vrácením peněz je funkční.



Komunistická předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá novinářům řekla, že to tak úplně jednoduché není. Připomněla, že politici ANO i ČSSD byli razantně proti návrhu komunistů, museli ustoupit a jejich nynější rétorika tomu odpovídá. KSČM podle ní nikdy neřekla, že škrtnuté peníze nemohou jít zpět armádě. Komunisté budou podle ní souhlasit s tím, že se deset miliard vrátí armádě v jiné struktuře a v jiném čase - armádě, která bojuje s epidemií covidu.

Babiš kritizoval opoziční strany, že rozpočet nepodpořily. „Čím hůř pro občany, tím hůř pro naši vládu a tím lépe pro opozici, takto se (opozice) chová,“ řekl. Odmítl možnost, že součástí dohody mezi ANO a ČSSD byly i jiné, například programové body. Současně nicméně dodal, že přídavky na děti, o které se přou ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), budou na pondělním jednání kabinetu.

ČSSD podle Hamáčka s rozpočtem jako celkem vyslovila souhlas, protože reflektuje její klíčové priority. „Jednotlivé resorty uplatňovaly své připomínky a vždy jsme jednání uzavřeli k vzájemné spokojenosti, ČSSD proto šla do Sněmovny s tím, že podporuje ten návrh, jak jsme ho ve vládě vyjednali,“ uvedl.