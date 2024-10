Ambasádu do Jeruzaléma přesuneme s dalšími státy, řekl poslancům Fiala

„Patřím k těm, kteří si myslí, že bychom takový krok měli udělat,“ odvětil opozičnímu poslanci předseda vlády.

„Samotné přesunutí ambasády není zase tak složité. Není to úplně jednoduché politicky,“ řekl Fiala.

Nyní mají velvyslanectví v Jeruzaléma ale jen USA a pak Kosovo, Honduras, Guatemala a Papua-Nová Guinea.

Pak připomněl, že Česká republika tradičně patří mezi největší spojence Izraele, což země prokazuje třeba při hlasováních, která se týkají Izraele v OSN. Nezdá se mu, že by pro Izrael právě přesun českého velvyslanectví měl nyní prioritu.

Pak ale Fiala řekl, že řekne něco, co bude asi nad rámec toho, co by měl říci, a prohlásil, že přesun ambasády do Jeruzaléma bychom měli udělat společné s dalšími evropskými státy. „Někam tam směřujeme,“ řekl Fiala.

Premiér hájil, že je Lipavský ministr

Ve Sněmovně také při interpelacích premiér hájil to, že Jan Lipavský ministrem zahraničí i po odchodu Pirátů z vlády.

Na kvalifikační předpoklady Lipavského se ho ptal poslanec ANO Hubert Lang. Chtěl vědět, zda jde o absolutní servilitu a podřízenost a jestli koalice neměla vhodnějšího, politického nominanta.

„Mít nestraníka ve vládě není nic neobvyklého, nic mimořádného, nic co by se vymykalo tradici českého politického systému,“ opáčil Fiala. Lipavský podle něj přispívá k tomu, že zahraniční politiku oceňují i lidé jinak k vládě kritičtí.

Lang několikrát zdůraznil, že je Lipavský bakalář. Fiala řekl, že politici se ve Sněmovně tituly neoslovují. „Také po vás nechci, abyste mě oslovoval pane profesore,“ řekl předseda vlády.