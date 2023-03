Spor dvou radikálů. Rajchl s Vrabelem se teď přetahují o Václavské náměstí

Oba muži si ho pro sebe chtějí zarezervovat na stejný den i čas. Na 16. duben od 14 hodin.

„My jsme samozřejmě oznámili konání této akce již dříve, aby nám nějaký eurohujerský kuliferda nemohl akci zhatit tak, že si ji tam nahlásí jako první, a tím nás vyblokuje, nicméně to, že se o takový podpásový úder pokusí pan Vrabel, tak to mne skutečně překvapilo. I když ono se to asi dalo vlastně čekat,“ postěžoval si Rajchl.

„Magistrát hl. m. Prahy již dne 27. 2. 2023 přijal pod č. j. MHMP 426559/2023 oznámení svolavatele Česko proti bídě, z. s. o konání shromáždění ve stejné době na stejné místě, t. j. dne 16. 4. 2023 v čase od 14.00 do 16.00 hodin na Václavské náměstí s předpokládaným počtem 300 tisíc účastníků,“ odepsal magistrát Vrabelovi na jeho oznámení o akci 16. dubna od 14 do 17 hodin k vyjádření politických postojů k současnému vedení země. A vyzval Vrabela k dohodě s Rajchlem nebo úpravě místa a času shromáždění.

Na sobotní Rajchlově akci, při níž desítky tisíc demonstrantů do poloviny zaplnili Václavské náměstí, od sochy svatého Václava po Jindřišskou a Vodičkovu ulici, vyhlásil šéf PRO, že se demonstranti sejdou 16. dubna znovu a že akce přejde v blokádu vládních budov, která bude trvat do té doby, než vláda neodstoupí, pokud nebudou splněny požadavky.

Neparlamentní PRO dříve adresovala dopis vládě, v němž ji vyzvala, aby zamezila provozovatelům sociálních sítí v omezování svobody slova nebo aby zavedla zákonnou povinnost médií poskytovat objektivní a vyvážené informace. Kabinet by měl podle představ PRO získat pod stoprocentní kontrolu firmu ČEZ, ve které nyní drží zhruba 70 procent akcií, stát by měl také opustit systém obchodování s emisními povolenkami.

Po oficiálním ukončení sobotní akce na Václavském náměstí část jejích účastníků pokusila proniknout do Národního muzea. Měli v úmyslu sundat z průčelí vlajku Ukrajiny. Policie jim zabránila do muzea vniknout a po potyčkách se strážci pořádku bylo zadrženo 20 lidí. Tři policisty dav zranil.

„Poslal jsem žádost o okamžité sundání ukrajinské vlajky z budovy Národního muzea,“ napsal Ladislav Vrabel na Facebooku. Obrátil se s tím na ministra kultury Martina Baxu.