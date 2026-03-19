Babišův střet zájmů ohlídáme, ujišťuje Česko Brusel. Odpovědělo na poslední chvíli

Babiš letos v únoru vložil veškeré akcie holdingu Agrofert do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust, aby tím vyřešil svůj střet zájmů. Veřejným oznámením řešení střetu zájmů podmiňoval po loňských sněmovních volbách prezident Petr Pavel Babišovo jmenování premiérem.
Dopis Evropské komise získalo ministerstvo pro místní rozvoj 19. února, odpověď komise žádala do jednoho měsíce. Ministerstvo pro místní rozvoj odeslalo reakci tento čtvrtek, tedy v nejzazší možný termín. Úřad podle mluvčí Veroniky Lukášové komisi odpověděl na všechny dotazy a skutečnosti, o které se zajímala.
„Ministerstvo pro místní rozvoj dnes (ve čtvrtek) odeslalo odpověď Evropské komisi týkající se opatření proti střetu zájmů v souvislosti se jmenováním Andreje Babiše do funkce předsedy vlády ČR. V dopise jsme Evropskou komisi ujistili o tom, že český systém prevence střetu zájmů je systematicky nastavený a je pevnou součástí nastaveného systému řízení a kontroly,“ uvedla Lukášová.
Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) minulý týden uvedla, že dopis Evropská komise zaslala přímo ministerstvo pro místní rozvoj, nikoliv jí osobně. Nejednalo se tak podle ní o politický problém a do znění odpovědi nechtěla zasahovat. O celé situaci Mrázová nebyla a ani nechtěla být informována, řekla v rozhovoru.
Pokud Evropská unie odpovědi vyhodnotí jako neuspokojivé, může s Českem zahájit oficiální auditní řízení, což se stalo, když byl Babiš premiérem naposledy. Unie pak některé dotace, které směřovaly Agrofertu, Česku odmítla proplatit.
4. prosince 2025