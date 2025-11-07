U praktického lékaře máte nárok na preventivní prohlídku jednou za dva roky. Toto základní pravidlo se od ledna 2026 nemění, jiný je ale obsah prohlídek. Co pojišťovny proplácejí a kdy na to máte nárok, určuje zákon o zdravotním pojištění a navazující vyhláška ministerstva zdravotnictví o preventivních prohlídkách. A právě tyto dokumenty se mění.
Pro pacienty jsou to změny k lepšímu. Preventivní prohlídky zahrnou víc vyšetření, navíc budou individualizované podle toho, k jakým nemocem máte podle anamnézy sklony. Lékaři už nyní posílají pacienty na odběr krve, nově se ale budou víc řešit jaterní testy, hladina glykémie a lipidový profil, který zahrnuje vyšetření hladiny cholesterolu. Další změnou je větší důraz na anamnestický rozhovor – u starších pacientů bude zaměřen tak, aby odhalil počínající demenci.
„Smysl všech těchto změn je jednoduchý: zachytit onemocnění dříve, než způsobí vážné komplikace,“ uvedl na konci září ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.
Prohlídka u praktického lékaře
Nejpodrobnější prohlídka by měla být ta první. Tedy ta, při které mladí lidé přecházejí od dětského lékaře k doktorovi pro dospělé. Bude obsahovat EKG (základní vyšetření srdce) a laboratorní testy včetně zmíněného vyšetření jater a cholesterolu. Lékař by se měl také šířeji zajímat o rodinnou anamnézu, tedy o onemocnění, jakými trpí či trpěli další členové rodiny. Právě na základě těchto údajů pak stanoví, co je potřeba hlídat u konkrétního pacienta i na dalších prohlídkách, nebo rovnou poslat na speciálnější vyšetření.
Například EKG se běžně bude dělat od 40 let věku vždy po čtyřech letech, ale u rizikových pacientů se s ním začne už ve 30 a po čtyřicítce se pak interval zkrátí na polovinu, tedy na dva roky. Při riziku jaterních onemocnění se zase od 45 let budou dělat jaterní testy každé dva roky. Součástí všech preventivních prohlídek by mělo být vždy měření tlaku, výpočet BMI (čili indexu tělesné hmotnosti) a orientační vyšetření sluchu a zraku.
Co je součástí preventivních prohlídek?
|Od 45 let
|Od 45. roku věku může praktik mužům nabídnout provedení testu PSA (vyšetřuje se z krve) k podchycení rakoviny prostaty. Při zvýšené hodnotě pak vypíše žádanku na urologii.
|Od 45 let
|Po 45. roce života máte nárok také na komplexní oční vyšetření, a to až do 61 let jednou za 4 roky. Oftalmolog by měl provést screening zeleného zákalu (glaukomu) a další vyšetření.
|Od 50 let
|Po padesátce je na místě screening karcinomu tlustého střeva a konečníku. To lze provést buď testem okultního krvácení ze stolice nebo preventivním kolonoskopickým vyšetřením, které se u lidí bez rizikové anamnézy provází jednou za 10 let. Tento screening musí nově praktik nabídnout svým pacientům i pacientkám. U žen může odeslat na vyšetření i gynekolog.
|Od 54 let
|Od 54 let každoročně je navíc u silných kuřáků na místě provést CT hrudníku pro odhalení karcinomu plic. Na toto vyšetření vám vystaví žádanku praktický lékař, případně i plicní, pokud jste v jeho péči.
|Od 60 let
|Od 60 let každé dva roky: krátký anemnestický rozhovor, při kterém praktický lékař zjišťuje případné náznaky počínající demence.
|V 65 letech
|Po 65. roce lékař vyšetří hustotu kostí, kvůli včasnému záchytu osteoporózy, a funkci ledvin.
|V 70 letech
|V 70 letech lékař v rámci preventivní prohlídky provede i geriatrické zhodnocení - jak jste na tom s pohybem, rovnováhou, zda padáte, jak jste orientovaní a schopní se o sebe sami postarat.
Preventivní prohlídky u gynekologa
Kromě praktického lékaře by všechny ženy měly navíc chodit pravidelně i ke gynekologovi. Na návštěvu by k němu každá žena měla zavítat nejméně jednou ročně, v těhotenství jsou prohlídky častější.
Preventivní prohlídka u gynekologa se provádí každý rok a je spojena s cytologií, tedy stěrem z děložního čípku a z kontroly prsou. Ve věku 35, 45 a 55 let se místo cytologie nově dělá vyšetření na HPV, tedy lidský papilomavirus. Jde o vysoce nakažlivý a v lidské populaci rozšířený virus, jehož varianty mohou způsobovat problémy od bradavic až po změny sliznic a nádory.
Kromě toho je součástí prohlídky vyšetření prsou. Lékař by měl klinické vyšetření provést zejména u pacientek, které mají v rodině rakovinu prsu. Ve 45 letech a dále každé dva roky máte také nárok na mamografické vyšetření. Na to by vás měl poslat gynekolog, ale může to udělat i praktický lékař.
Jak často k zubaři?
Na preventivní prohlídky by lidé měli chodit také ke stomatologovi. Přijít až ve chvíli, kdy zub bolí, je často pozdě. Na preventivní prohlídku by děti a mladí lidé do 18 let měli docházet dvakrát ročně, dospělí pak jednou ročně.
Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny mají zubaři zaplacenou jednu preventivní prohlídku ročně. Kromě toho ale pojišťovna proplatí i takzvanou pravidelnou prohlídku, která může proběhnout nejméně pět měsíců po té preventivní.
A ještě jinak je tomu u těhotných žen. „Těhotné ženy mají během těhotenství nárok na dvě bezplatné preventivní prohlídky. Hormonální změny v těhotenství totiž mohou zvýšit citlivost dásní, riziko zánětu nebo zubního kazu. Doporučuje se preventivní kontrola v prvním a třetím trimestru,“ uvádí Národní zdravotnický informační portál (NZIP).
Kdo vás pozve na preventivní prohlídku?
Stručná odpověď zní – nikdo. Na preventivní prohlídky si musíte myslet sami, lékař nemá povinnost vás na ně zvát. Toto pravidlo platí u dospělých, naopak dětský lékař na prohlídky zve.
V současné době mnohé lékařské ordinace nabízejí za příplatek různé služby, jako je přednostní objednání, konzultace mimo pracovní dobu nebo právě i zvaní na preventivní prohlídky. Dobrým tipem, jak si ohlídat, kdy je čas na prohlídku, je také aplikace vaší zdravotní pojišťovny. Po přihlášení zjistíte, kdy jste byli na „preventivce“ naposledy a některé aplikace vás upozorní, že už je čas myslet na další objednání. A pokud si nejste jisti, kdy jste se nechali zkontrolovat naposledy, můžete samozřejmě oslovit přímo svého lékaře a v případě potřeby se rovnou objednat.
Preventivní prohlídky by se neměly podceňovat. Změnu zákona a příslušné vyhlášky ministerstvo konzultovalo s lékaři a odborníky na zdraví populace. Jejich cílem je zachytit včas nemoci, které jsou v rozvinutém stadiu špatně léčitelné nebo neléčitelné. Například u screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku se podařilo v roce 2024 dostat na vyšetření jen 31 procent lidí, u kterých by bylo dobré vyšetření provést. U screeningu karcinomu děložního hrdla to bylo 58 procent, jak uvádí zpráva ministerstva.