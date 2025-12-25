Změny v preventivních prohlídkách a screeningových programech od 1. ledna 2026 zavedlo ministerstvo zdravotnictví hlavně proto, aby lékaři včas zachytili počínající zdravotní problémy svých pacientů. Největší břemeno ponesou praktičtí lékaři, kteří budou na preventivních prohlídkách dělat více testů a dbát na to, abyste podstoupili i další vyšetření na odborných pracovištích.
Preventivní vyšetření pro ženy
Při preventivních prohlídkách se lékaři budou více zaměřovat na pacienty, kteří mají některou z vážných nemocí v rodině nebo jsou rizikoví z jiného důvodu. Jiná nebo četnější vyšetření čekají na lidi se zvýšeným rizikem cukrovky, srdečního selhání či obezity. „Pod drobnohledem“ budou také silní kuřáci. Většina screeningových programů, tedy plošného vyšetřování konkrétních zdravotních rizik v populaci, se týká rakoviny, neplatí to ale o všech. Na jaká speciální vyšetření vás praktik pošle?
|Typ screeningu
|Jak se provádí
|Kde hledat informace
|Karcinom plic
|CT hrudníku
|prevenceproplice.cz
|Karcinom prsu
|mamograf
|mamo.cz
|Karcinom děložního hrdla
|cytologie, test na HPV
|cervix.cz
|Kolorektální karcinom
|test na okulní krvácení ve stolici, koloskopie
|kolorektum.cz
|Nádor prostaty
|PSA z krve
|prostascreening.cz
|Riziko aneurysmatu břišní aorty
|ultrazvuk
|zachransiaortu.uzis.cz
|Riziko osteoporózy
|denzitometrické vyšetření (slabé RTG záření)
|jednotný web chybí, info např. na stránkách VZP nebo na webech fakultních nemocnic nebo IKEMu zde
Rakovina tlustého střeva a konečníku
Nádor tlustého střeva a konečníku, známý také jako kolorektální karcinom, je závažné onemocnění, jehož riziko se dosud plošně zjišťovalo od 50 let. Od 1. ledna 2026 vás na něj praktický lékař pošle poprvé v 45 letech.
„Rozhodnutí vychází z doporučení odborné komise ministerstva zdravotnictví a analýz Národního screeningového centra, které potvrzují, že právě v této věkové skupině je screening nejefektivnější. V posledních letech totiž narůstá výskyt onemocnění u osob ve věku 45-49 let, zatímco u starších pacientů nad 75 let přínos programu klesá,“ sdělil redakci mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondrej Jakob.
Vyšetření se provádí buď testem okultního krvácení ve stolici, nebo pomocí kolonoskopie – záleží to na věku a posouzení lékaře. Test okultního krvácení se dělá jednou za dva roky, koloskopie po 10 letech.
Karcinom plic
Pro silné kuřáky je na místě i další vyšetření, které by měli nově absolvovat všichni poprvé ve věku 54 let a poté každý rok. Jde o CT hrudníku, aby byl včas odhalený počínající karcinom plic. Žádanku vám vypíše praktický lékař, případně odborný plicní lékař, pokud už k němu chodíte. Podrobnější informace k vyšetření můžete najít na stránkách Národního zdravotnického informačního portálu NZIP. Rozhodující pro to, zda na takové vyšetření máte nárok, je počet tak zvaných balíčkoroků. Přesáhne-li 20, vyšetření určitě neodkládejte. Provádí se nízkodávkovým CT, aby bylo co nejbezpečnější.
Karcinom prsu a děložního hrdla
Tyto zhoubné nádory se týkají pouze žen a prevence tak patří do kompetence gynekologa. U žen po 45. roce věku je na místě i mamograf, na který vás může poslat i praktický lékař. Dělá se každé dva roky. Přehledné informace můžete najít na oficiálních stránkách věnovaných tomuto preventivnímu programu .
Pak je tu také screening rakoviny děložního hrdla, který se děje především stěrem a cytologických vyšetřením děložního čípku. Kromě toho ale v 55. roce provádí gynekolog také screeningový HPV test, který je v tomto věku (a také v 35 a 45 letech) hrazený pojišťovnou.
Karcinom prostaty
Tento strašák pro všechny muže je možné odhalit včas díky testu PSA. Vyšetření se dělá z krve a při hodnotě 3+ lékař automaticky odesílá pacienta na urologii. Rakovina prostaty je při včasném záchytu dobře léčitelná, test PSA ji může odhalit daleko předtím, než pacienti začnou pociťovat první problémy. Pro zajímavost – ke konci roku 2023 žilo v Česku 84 tisíc mužů, kteří měli za sebou tuto diagnózu. Dříve se PSA vyšetřovalo v rámci pilotního projektu od 50 let, nyní se s tím začíná ve 45 letech.
Řídnutí kostí: problém hlavně u žen
Rakovina není jediným závažným onemocněním, jehož riziko lékaři zjišťují plošně díky screeningovým programům. Dalším specializovaným vyšetřením, které je velmi důležité, je zjištění hustoty kostí.
Provádí se u mužů šedesátníků, u žen po menopauze. Řídnutí kostí vede k častějším a závažnějším zlomeninám, které mohou vzniknout i při běžné činnosti. „Každá druhá žena a každý pátý muž nad 50 let utrpí osteoporotickou zlomeninu. Nejčastěji se jedná o zlomeniny krčku stehenní kosti, obratlů nebo zápěstí, které mohou vést k dlouhodobé imobilitě a závislosti na péči druhých,“ uvádí na svém webu VZP.
Riziko se zjišťuje nejprve anamnestickým pohovorem a speciálním dotazníkem, následně pak denzitometrickým vyšetřením. Používá se při něm slabé rentgenové záření a trvá asi 15 minut. Podle výsledku lékař určí, zda je na místě léčba, případně za jak dlouho vyšetření opakovat.
Stav břišní aorty se zjišťuje u mužů
U mužů nad 65 let roste riziko aneurysmatu abdominální aorty. Jde o výduť břišní aorty, která může prasknout, což může mít fatální následky. Odhalit rozšíření či výduť je možné díky ultrazvuku, a tak screening tohoto rizika patří mezi další vyšetření hrazená pojišťovnou. Vyšetření se provádí jednou za život a jen u mužů, kteří k němu mají výraznější dispozice než ženy.
Tento program v Česku probíhal už letos, za první půlrok se nechalo vyšetřit přes 6700 mužů, u 100 zjistili lékaři problém. „Výduť břišní aorty je často nebolestivá, neprovází ji žádné příznaky. Její prasknutí ale znamená život ohrožující krvácení. Úmrtnost se pohybuje až kolem 80 procent. Při včasném záchytu lze přitom problém řešit preventivně, a tím vyloučit riziko prasknutí,“ uvedla tisková zpráva zveřejněná na webu IKEM. Lékaři proto doporučují toto vyšetření rozhodně nevynechat.