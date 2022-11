Doporučujeme

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš bude kandidovat na prezidenta, zároveň je ale obžalovaný v případu údajného dotačního podvodu při stavbě areálu Čapí hnízdo. Kdyby byl zvolen do úřadu, co to znamená pro jeho trestní stíhání? Může se vzdát imunity, nebo si v případě odsouzení sám udělit milost? Přinášíme odpovědi na nejzajímavější právní otázky.