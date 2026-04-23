Pavel navštívil Vesnici roku. Chceme vás za prezidenta i dál, šeptala mu seniorka

Druhý den návštěvy prezidenta v kraji odstartoval hned ráno v areálu Střední školy technické a dopravní Gustava Habrmana, kde loni v září symbolickým odpalem baseballového míčku zahájil fungování nadačního fondu Homerun. Ten má motivovat mladé lidí po studiu k návratu do regionu.
V České Třebové dopoledne Pavel vystoupil v úvodu druhého ročníku celostátní konference zaměřené na hospodářsky a sociálně ohrožená území, kde se řeší mimo jiné podpora regionů do následujících let.
Přimlouval se za to, aby stát i kraje pomáhaly regionům s ohledem na jejich specifické podmínky, nikoli podle jedné šablony. Podle něj by zároveň obce měly dostat větší možnosti, jak přilákat zaměstnavatele.
„Hodně by pomohlo, kdybychom dokázali vytvořit podmínky, v nichž budou starostové moci firmy motivovat k tomu, aby se usazovaly v jejich teritoriu. Aby třeba zrovna u nich, kde je horší dopravní dostupnost, se rezidenčně usadila firma umožňující práci z domova nebo jen občasné dojíždění. K tomu dnes podmínky nejsou,“ uvedl prezident.
Hejtman Martin Netolický dodal, že pro podobný model je klíčové zajistit v těchto oblastech kvalitní digitální infrastrukturu a vysokorychlostní internet.
„Bohužel zájem ze strany mobilních operátorů i dalších provozovatelů není nejlepší. Je to jedno z témat, které řešíme v Pardubickém kraji a zejména v obcích v okolí Moravské Třebové. Předpokladem práce home office a hybridního zaměstnávání je kvalitní přístup k vysokorychlostnímu internetu a optickým sítím i v nejmenších obcích. Bez toho se odliv lidí s vysokou pravděpodobností nezastaví,“ řekl hejtman.
V obležení příznivců v Písečné
Kolem půl jedenácté Pavel přijel do Písečné, jenž získala titul Vesnice roku 2025. Obec už v roce 2005 uspěla v celoevropské soutěži Entente Florale Europe. Šlo o první českou vesnici, která prestižní ocenění za příkladnou péči o životní prostředí s přihlédnutím k zapojení všech občanů do společenských aktivit získala. Další český zástupce získal zlatou plaketu až v roce 2018.
Že to v obci žije, ukázaly místní děti hned na uvítanou, když zazpívaly na upravené návsi hymnu. Nikoliv státní, jak prezident zprvu patrně očekával, ale zdejší. Právě za bohatý komunitní a spolkový život Písečná s necelými 600 obyvateli titul Vesnice roku získala.
Pak se prezidentský pár zapsal místním do kroniky a odebral se do Konzumu. Ovšem nikoliv na nákup, ale za místními seniorkami do kavárny.
Než se tam však dostal, měla ochranka hlavy státu plno práce. Obrovské množství lidí prezidenta doslova objalo, že ho v jednu chvíli nebylo v davu ani vidět. „Poprvé jsem viděl živého prezidenta. Zamával na nás. Je na něm vidět, že rád chodí mezi lidi. Nemá to ale jednoduchý. Museli ho pořádně hlídat,“ popsal situaci Josef Kolomý, který se přijel na prezidenta podívat z vedlejší obce na kole.
Na vlastní oči chtělo Pavla vidět spoustu lidí. Na úzkém mostku k prodejně utvořili špalír a snažili se stisknout Pavlovi ruku a popřát mu vše nejlepší, ti šikovnější si stihli udělat i selfíčko. Spontánní atmosféra panovala v prodejně potravin, kde na prezidenta čekaly místní seniorky.
„Naprosto přirozené centrum společenského dění,“ okomentoval Pavel prostředí provoněné čerstvě namletou kávou, které k obci patří stejně jako i během čtvrtečního dopoledne zaplněná zahrádka zdejší vyhlášené hospody Růženka. „Takhle se tady scházíte pravidelně? Vždycky pondělky, ne?“ dotázal se zdvořilostně Pavel. Vitální seniorky svojí odpovědí, že zdejší kavárna je v permanenci od pondělí do pátku, prezidentovi připomněly jeho rána v obci Černouček, odkud Petr Pavel před prezidentováním jezdil denně do Prahy.
„V naší obci to je podobné. Než jsem jel ráno do práce, vždycky jsem se tam stavil. Scházely se tam dámy z vesnice. Vzaly si každá jedny noviny a navzájem se informovaly, co v novinách píšou. Když jsem ráno kupoval rohlíky, měj jsem přehled tisku za sebou. Během chvilky jsem se dozvěděl úplně všechno i to, co se děje v obci,“ rozesmál Pavel penzistky, které podotkly, že dnes místo papírových novin čtou zprávy v tabletu. „To já budu muset našim ženským říct,“ řekl Pavel před odchodem.
Místní seniorky jsou podle starostky pro obec velkou oporou. „Nemohli jsme vás neukázat. Vždycky stojíte za námi. Kdykoliv se děje nějaká obecní akce,“ pochválila aktivní ženy starostka Šárka Šimková Filipová.
„Doufám, že nám vydržíte i do dalšího volebního období. S těma hajz..... Držíme vám palce,“ pošeptala prezidentovi jedna ze seniorek tichým hlasem na adresu vlády nepublikovatelný výraz, načež prezident jen váhavě povzdychl.
Při odchodu se Petr Pavel s manželkou Evou pozdravil i s nejmladším občánkem Písečné, kterému je teprve deset dní.
Před odjezdem do Lanškrouna stihl dát rozhovor i studentkám sekundy z letohradského gymnázia, které v rámci kroužku mediální výchovy z důležitých akcí v regionu zpracovávají reportáže. „Dneska si děvčata pana prezidenta nemohla nechat ujít. Před lety u nás byl na gymnáziu ještě coby náčelník generálního štábu na besedě, také ho ptaly, zda si na to vzpomíná,“ vyzdvihla učitelka Ivana Šemberová Vábrová aktivitu studentek.
Že byl o prezidentskou návštěvu mezi lidmi velký zájem, svědčí i fakt, že do Písečné přijeli lidé z širokého okolí. Na sedmaosmdesátiletou Janu Neškudlovou zapůsobil Pavel „jako vždycky perfektně“.
„Sleduji ho od doby, kdy byl generálem. Navštěvovala jsem jeho besedy na filozofické fakultě nebo v kostele na Malé Straně. Ten stojí vždycky za poslechnutí,“ řekla žena, která se z Prahy přestěhovala do Letohradu a do Písečné přijela na prezidentskou návštěvu autobusem.
U faráře Czendlika se podával žurek
Bez přítomnosti médií se prezidentův program přesunul před polednem do Lanškrouna, kde s občansky zapálenými lidmi poobědval na faře u římskokatolického kněze Zbigniewa Czendlika. Jako první se podávala tradiční polská polévka žurek s domácím chlebem, následovala vepřová panenka v anglické slanině se šťouchanými bramborami s pórkem. Menu uzavřelo koláčky plněné tvarohem, mákem a povidly.
Na odpoledním závěrečném brífinku v Předhradí u Skutče prezident mimo jiné vyzdvihl vstřícnost, s jakou ho lidé v regionu přivítali.
„Písečná je příkladem obce s přibližně pěti sty obyvateli, která by se dala srovnat s většinou našich obcí podobné velikosti. Ale čím se liší, je právě přístup lidí k tomu, jak zajišťují služby v obci. Jakým způsobem organizují společenský život, jak přistupují k tomu, jak jejich obec vůbec vypadá a v jaké atmosféře žijí,“ řekl Pavel s tím, že ho mimořádně příjemné setkání přivádělo až do rozpaků.
„S jakou mírou vstřícnosti a přívětivosti nás tam lidé přivítali. A mě to jenom utvrzuje v závěru, že mnohdy to není ani tak o penězích, o vládních nařízeních, o zákonech, ale je to o konkrétních lidech. O tom jak a s jakou odpovědností ke svému životu a k životu svých blízkých přispívají,“ dodal na závěr své cesty.
Podhůří Orlických hor je na motorku nejlepší
Na dotaz novinářů, kteří se ptali na jeho nejoblíbenější místa pro výlety na motorce v Pardubickém kraji řekl: „Všechno co se blíží horám s více zatáčkami, tak je fajn. Což tady v kraji znamená podhůří Orlických hor.“
Ve středu zahájil prezidentský pár cestu po kraji prohlídkou Gymnázia a grafické školy v Přelouči, kde hlavu státu žáci obdarovali obrazem. Pavel pak poobědval na pardubickém zámku s hejtmanem Martinem Netolickým a radními, pak se přesunul na debatu se studenty Univerzity Pardubice.
Odpoledne se pak vydal do firmy CityZEN, navštívil chrudimské vojáky, a před setkáním se starostou Litomyšle Danielem Brýdlem se zúčastnil tiskového brífinku s hejtmanem Netolickým.