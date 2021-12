Prezident dodává jmenování jen lesk. Zeman vůči ní nemůže uplatňovat své představy, říká odborník na ústavu

Lidovky.cz: Je pravda, že prezident nemusí jmenovat ministry navržené designovaným premiérem, jak to tvrdí Hrad?

Já mám opačný názor. Prezident to udělat musí, leda by tomu bránila nějaká právní překážka. V takovém případě prezident nejenže nemůže, ale ani nesmí kandidáta jmenovat. Například pokud by měl soudem uložený trest zákazu výkonu činnosti ve funkcích ve veřejné správě. V ostatních případech takto závažný důvod chybí.