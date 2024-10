Macron, ochránce muslimů a Libanonu? Proč francouzský prezident volá po zastavení dodávek zbraní Izraeli

Prezident dodal, že Francie žádné zbraně do Izraele aktuálně nedodává. „Libanon se nemůže stát druhou Gazou,“ řekl dále prezident v rozhovoru natočeném již v úterý, tedy v den zahájení izraelské pozemní operace na jihu Libanonu.

„Izrael vede válku na sedmi frontách s nepřáteli západní civilizace,“ prohlásil ve svém videoposelství izraelský premiér, který měl na mysli konflikty v Gaze, Libanonu, Cisjordánsku, Jemenu, Sýrii, Iráku a Íránu.

„Zatímco Izrael bojuje proti barbarství vedeném Íránem, všechny civilizované země by měly stát pevně na jeho straně. Přesto prezident Macron a další západní představitelé nyní vyzývají k uvalení zbrojního embarga na Izrael. Měli by se stydět,“ reagoval okamžitě Netanjahu. Oba politici pak v neděli hovořili po telefonu.

Dalo by se říct, že šlo pouze o nevýznamnou víkendovou etudu mezi dvěma hlavami státu a jeden telefonát nakonec všechno vyřešil. Jenže když se podíváme na širší souvislosti, zjistíme, že se jedná o hlubší problém - a to zejména na straně vnitřní politiky Francie či velké části Evropské unie.

Proč Macron neburcuje své spojence?

Na první dobrou každého Evropana napadne otázka, proč Macron neburcuje svoje spojence pro zastavení dodávek zbraní pro Ukrajinu? Když mu eskalace války na Blízkém východě tak strašně vadí, proč se jí neobává v Evropě? Tento dotaz prezidentovi redaktor rádia z nepochopitelného důvodu nepoložil, jinak by agentura AP o tom nejspíše informovala.

Komu chtěl Macron vyslat signál? Spojencům Francie v zahraničí, muslimskému světu nebo svým občanům doma? Nejvíce pravděpodobná je poslední varianta.

Nezapomeňme, že ve Francii, kde žije více než 60 milionů lidí, tvoří muslimové už asi deset procent obyvatel a jejich velká část volí Macrona. Takto silná voličská skupina – jak vidíme - už dokáže dramaticky promluvit nejen do domácí, ale už i do zahraniční politiky státu.

Pokrokoví evropští politici v posledních desetiletích zapomněli na to, že jejich ultraliberální přístup k migraci přinese velké změny nejen ve sféře vnitřní politiky, ale i v zahraniční. Realisticky přemýšlející bezpečnostní experti již delší dobu hovoří o tom, že když nějaká vláda nekontrolovatelně pustí do země miliony migrantů, pomalu dochází k tzv. outsourcingu značné části zahraniční politiky do jejich rukou.

Dokonce se může stát, že tato skupina obyvatelstva dokáže vtáhnout zemi do nějakého válečného konfliktu, do níž by při jiné demografické konstelaci dotčený stát nikdy nešel. Dalším aspektem Macronových výroků je, že se snažil získat sympatii i neoantisemistkých pokrokářů, kteří se rekrutují hlavně z řad studentů vysokých škol a při demonstracích za klima či v průvodech hrdosti LGBTQ+ lidí mohutně mávají palestinskými vlajkami. V této souvislosti je třeba dodat, že ve Francii žije nejpočetnější židovská komunita v Evropské unii.

Pozoruhodné také je, jak francouzský prezident zahrál na historicko-nostalgickou notu v případě Libanonu, zemi, kterou s Francií spojuje téměř tisíc let historie, zhruba od dob křížových výprav. Dá se říct, že roli ochránce libanonských křesťanů vždy hrála Francie.

Jenže Libanon už dávno není křesťanskou zemí, ani Švýcarskem Blízkého východu a Bejrút, kam v minulosti tak ráda jezdila část západoevropské smetánky pro zábavu a vzrušení, nelze nazvat Paříží Blízkého východu. Nelze ho nazvat standardním státem, spíše územím velikosti Jihočeského kraje, kde žije asi sedm milionů lidí a kde nevládne Martin Kuba, ale teroristická organizace Hizballáh a totální nekontrolovaný chaos.

Také se říká, že Libanon je Evropská unie budoucnosti. Proč? Protože zahrála roli jakési postmoderní politické laboratoře, kde se uskutečnil sen západních progresivistů. Země je multikulturní, v jejím hospodářství převládá sektor služeb, nedokáže přísně kontrolovat svoje hranice, je rájem lidí žádajících o azyl, něco jako národní identita neexistuje a síla armády je minimální, protože o bezpečnost se stará Íránem vygenerovaný a financovaný Hizballáh.

Macron ale umí i chytře počítat. Dobře ví, že když chce ukázat váhu Francie jako regionálního hráče v oblasti Středozemního moře a na Blízkém východě (z těchto dvou oblastí dováží většinu ropy a zemního plynu), například vůči Turecku, Egyptu či Íránu, tak musí něco podniknout.

Bylo mu jasné, že když – řečeno fotbalovou hantýrkou – hrubě zajede zezadu do Izraele, výsledkem bude nanejvýš hádka po telefonu s premiérem Netanjahuem. Kdyby to samé udělal s Íránem, riskoval by, že teroristé placené Teheránem unesou či zavraždí několik desítek francouzských občanů.