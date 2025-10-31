Program vlády dostal prezident do datové schránky. Chce od Babiše komentář

Oficiálně zveřejnit programový dokument a podepsat koaliční smlouvu se strany vznikající vlády chystají v pondělí.
„Návrh programového prohlášení vlády dnes netradičně dorazil do datové schránky Kanceláře prezidenta republiky. S textem se detailně prezident seznámí v nejbližší době,“ uvedl v pátek Hrad na X.
„Očekává však, že bližší komentář k dokumentu a další souvislosti dohody o vznikající podobě vlády dostane ještě od předsedy hnutí ANO na společné schůzce,“ dodala prezidentská kancelář.
Co obsahuje programové prohlášení
Vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů za své priority označuje například levnější energie, dostupné zdravotnictví, bydlení, spravedlivé důchody a bezpečnost. Počítá s odmítnutím povolenek ETS2 či stropem důchodového věku v 65 letech. Nehodlá přijmout euro a ani nepodnikne žádné kroky směrem k jeho zavedení.
Kabinet se zavázal se nezvyšovat žádné daně. Daň z příjmu právnických osob chce naopak snížit na 19 procent. Přeje si zvýšit platy pedagogů: koncem volebního období mají mít učitelé průměrně 75 tisíc korun. Nástupní plat učitele s vysokoškolským vzděláním má být 50 tisíc.
Koalice chce posílit právo občanů bránit svůj život i majetek. Po soudcích i žalobcích hodlá důsledně vymáhat zaviněné škody. Chce zrušit poplatky za veřejnoprávní média. Hospodaření České televize a Českého rozhlasu by měl kontrolovat Národní kontrolní úřad.