Program vlády dostal prezident do datové schránky. Chce od Babiše komentář

Nově vznikající vládní koalice ANO, SPD a Motoristů odeslala na Pražský hrad a postupně médiím programové prohlášení. Prezidentská kancelář se v této souvislosti podivila, že dokument dostala do datové schránky, což je nicméně již nějakou dobu normální prostředek elektronické komunikace úřadů mezi sebou, ale i s občany a nestátními organizacemi.
Oficiálně zveřejnit programový dokument a podepsat koaliční smlouvu se strany vznikající vlády chystají v pondělí.

„Návrh programového prohlášení vlády dnes netradičně dorazil do datové schránky Kanceláře prezidenta republiky. S textem se detailně prezident seznámí v nejbližší době,“ uvedl v pátek Hrad na X.

„Očekává však, že bližší komentář k dokumentu a další souvislosti dohody o vznikající podobě vlády dostane ještě od předsedy hnutí ANO na společné schůzce,“ dodala prezidentská kancelář.

Co obsahuje programové prohlášení

Vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů za své priority označuje například levnější energie, dostupné zdravotnictví, bydlení, spravedlivé důchody a bezpečnost. Počítá s odmítnutím povolenek ETS2 či stropem důchodového věku v 65 letech. Nehodlá přijmout euro a ani nepodnikne žádné kroky směrem k jeho zavedení.

Kabinet se zavázal se nezvyšovat žádné daně. Daň z příjmu právnických osob chce naopak snížit na 19 procent. Přeje si zvýšit platy pedagogů: koncem volebního období mají mít učitelé průměrně 75 tisíc korun. Nástupní plat učitele s vysokoškolským vzděláním má být 50 tisíc.

Koalice chce posílit právo občanů bránit svůj život i majetek. Po soudcích i žalobcích hodlá důsledně vymáhat zaviněné škody. Chce zrušit poplatky za veřejnoprávní média. Hospodaření České televize a Českého rozhlasu by měl kontrolovat Národní kontrolní úřad.

