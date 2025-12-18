Prezident jmenoval Michala Bartoně ústavním soudcem

Bartoň se zaměřuje na otázky svobody projevu, je také spoluautorem komentáře k Listině základních práv.
Tým ústavních soudců nyní tvoří deset mužů a pět žen. Pavel od svého nástupu do funkce prezidenta jmenoval se souhlasem Senátu 13 z 15 aktuálních soudců, a to včetně předsedy ÚS Josefa Baxy a obou místopředsedkyň Veroniky Křesťanové a Kateřiny Ronovské.
Z nominantů Pavlova předchůdce Miloše Zemana už u soudu působí jen Pavel Šámal a Jan Svatoň. Šámalovi skončí mandát v únoru 2030, Svatoňovi o tři roky později.