Pavel v termínu voleb plánuje dovolenou na motorkách v zahraničí. Do Senátu se letos v Pavlově volebním obvodu nevolí. Prezident podle vyjádření Hradu odjel v pátek, v pracovním programu bude pokračovat v pondělí 19. října přijetím velvyslanců.
„Nemám pro to pochopení a je to chyba. Pro volby jsme ještě jako minulá vláda stanovili pevné datum, je to špatný signál vůči voličům,“ řekla poslankyně Michaela Šebelová z hnutí STAN. Podle Šebelové to může prezidentovi ublížit, pokud bude v budoucnu například vyzývat k účasti ve volbách.
Její názor sdílí také poslanec a bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). „Přiznám se, že nemám pochopení, je to chyba. Je to naše právo, ne povinnost, ale my neustále říkáme lidem, aby chodili volit a dává to špatný signál,“ uvedl v debatě.
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Také zástupci vlády neměli pro prezidentovo rozhodnutí pochopení. „Doufejme, že je to jen mladická nerozvážnost a ne ukázka toho, kde jsou jeho priority,“ říká poslankyně ANO Taťána Malá s tím, že si myslí, že by se prezident měl voleb vždy účastnit.
Jediným úřadujícím prezidentem v novodobé historii, který vynechal hlasování, byl v roce 2020 Miloš Zeman. Ten však neúčast v 2. kole senátních voleb pojal jako politický protest s odůvodněním, že ani jeden z finalistů neodpovídá jeho názorům. Prezidenti Václav Havel ani Václav Klaus během výkonu mandátu volby nikdy nevynechali. Petr Pavel je tak prvním prezidentem, který hlasování zmešká kvůli soukromé cestě.
Pavel byl letos soukromě v zahraničí tři pracovní dny v únoru a předtím také na přelomu ledna a února. V obou případech Hrad bez podrobností uvedl, že zamířil do členské země Evropské unie. K lednové dovolené pak prezident na sociálních sítích oznámil, že ji tráví ve Španělsku, kde jezdí na motorce. Letos v létě hlava státu strávila dovolenou v Česku.