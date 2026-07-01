Macinka řekl novinářům, že Pavel požádal o výměnu dvou členů delegace, když místo dvou bodyguardů upřednostnil právě mluvčího a fotografa.
„Dnes se na nás kancelář prezidenta republiky v ranních hodinách obrátila, že tedy pan prezident nepotřebuje mít tři ochránce, že mu stačí jeden, a zda bychom tedy aspoň nevyměnili ochránce za nějaké úředníky, což se nám podařilo zajistit. Takže místo policejní ochrany, kterou pan prezident nepotřebuje tak rozsáhlou, si vybral do své delegace oficiálního fotografa a tiskového mluvčího,“ uvedl ve Sněmovně Macinka.
Ministerstvo podle něj nemá Pavlův program, co by prezident chtěl dělat mimo summit, a jaké má domluvené bilaterální setkání s jinými prezidenty. „Přesto jsme předpokládali, že něco takového tam mít bude. Takže ještě nad rámec toho, k čemu nás odsoudil Ústavní soud, byl do té delegace začleněn ještě jeden pracovník zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky,“ řekl ministr zahraničí.
Mandát pro Pavla je součástí usnesení vlády
Mandát pro Pavla je podle něj součástí usnesení vlády, které bylo přijato 22. června. „Takže to je ten mandát. A já myslím, že bude také obsahem nějakého rozsáhlejšího dokumentu, který bude sloužit jako podklad pro všechny členy té delegace. Mandát určitě dostal,“ zdůraznil Macinka.
Na pracovní bázi probíhá podle něj probíhá komunikace mezi ministerstvem zahraničních věcí, Kanceláří prezidenta republiky a Úřadem vlády. „Aby ta akce proběhla důstojně, aby nic nechybělo a aby zazněla pozice České republiky taková, jakou ji vláda chce přednést,“ uvedl Macinka.
Vláda Andreje Babiše potvrdila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře na základě předběžného usnesení Ústavního soudu. V čele delegace bude ale podle vlády premiéra a Pavel nepoletí s členy vlády, ale jiným vládním speciálem.
„My jsme pouze naplnili usnesení Ústavního soudu, ale říkám, nad rámec jsme mu tam ještě přidali člověka pro případ, že by třeba tam měl nějaký program mimo ten summit,“ řekl Macinka.
Prezident může být na hlavním jednání v Ankaře. V další řadě, popisuje Macinka
V hlavním jednacím sále, na jednání Severoatlantické rady, ve druhý summitový den, je delegace 1 plus 4, informoval Macinka.
„To znamená, vedoucí delegace Andrej Babiš, který sedí u hlavního stolu, a v další řadě čtyři další členové delegace – prezident, dva ministři a velvyslanec v NATO. Prezident tak sále přítomen být může, pokud bude chtít. Pokud nebude chtít, tak tam může třeba sedět někdo jiný, třeba vládní zmocněnec pro naplňování závazků NATO, pan Landovský,“ popsal novinářům ministr zahraničí.
Zopakoval, že příští rok je vláda připravena na další summit NATO v albánské Tiraně, schválit, že to bude prezidentská delegace, kterou povede Petr Pavel.
„Ale teď je to první summit NATO této vlády, tohoto premiéra, a vláda se jednou rozhodla, že se svoje pozice chce obhajovat sama. To, že už jsme tady několik měsíců svědky toho, že to torpéduje prezident, který vyžaduje, že tam bude také, tak samozřejmě není šťastné. Mě to také netěší, mě to nebaví. Myslím, že už ani veřejnost z toho nemá dobrou náladu. A obraz České republiky v zahraničí? Bohužel tady těmito kroky pan prezident mu nepomáhá,“ prohlásil Macinka.