Péče o prezidenta do konce jeho funkčního období vyjde Hrad asi na 162 tisíc korun

Za péči o prezidenta Miloše Zemana do konce funkčního období zaplatí jeho kancelář přes 162 tisíc korun. Vyplývá to ze zveřejněných smluv. Péči o prezidenta zajišťuje firma Senior Home Group, která nedávno opět vyhrála výběrové řízení. Nad zmíněnou částku by společnost měla dostat další peníze ještě od zdravotní pojišťovny.