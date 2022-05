Rusové by byli blázni, kdyby zastavili dodávky plynu do Evropy, řekl Zeman na Primě

Ruská plynárenská společnost Gazprom ve středu ráno zastavila dodávky plynu do Polska a Bulharska. Své rozhodnutí zdůvodnila tím, že místní plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech, jak Moskva požaduje. EU oznámila, že chystá společnou reakci. Podle polské i bulharské strany Gazprom porušil uzavřené smlouvy.

Podle české vlády nejsou signály, že by něco podobného aktuálně hrozilo i ČR. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela mimořádným opatřením rozhodl o tom, že zásobníky plynu v ČR budou před topnou sezonou naplněné nejméně z 80 procent. Dosud to mělo být minimálně 30 procent.

Zeman v pořadu také prohlásil, že by bylo osobně za pomalejší ústup od uhlí, než s jakým nyní počítá vláda. Termín by od toho současného posunul ještě o deset let.

„Myslím, že ústup od uhlí byl ukvapený a bylo by lepší jej rozložit do delšího časové intervalu,“ popsal. Zároveň však zdůraznil, že by mělo být dlouhodobýmnárodním zájmem nebýt závislý na ruském plynu.

Putin se dopustil válečného zločinu

Podle Zemana útok na Ukrajinu zničí Rusko ekonomicky, politicky i reputačně. Ruský prezident Vladimir Putin se podle něj dopustil zloinu proti míru, což je synonymem válečného zločinu.

Zároveň Zeman uvedl, že Putin podlehl iluzi, že je Rusko všemocné. Jestli má vůbec ruská agrese nějaký pozitivní přínos, spočívá podle Zemana v tom, že se ukázalo, že armáda je daleko slabší, než se vojenští odborníci domnívali.

„Není horší krok v zájmu ruského národa než zaútočit na Ukrajinu a přesto se to stalo, protože politici někdy jednají iracionálně. Dokonce jsem řekl, že jednají jako šílenci a že šílence je zapotřebí izolovat,“ poznamenal Zeman.

Na dotaz na svého ekonomického poradce Martina Nejedlého, který opakovaně čelil kritice kvůli vazbám na Rusko, odpověděl, že zásadně neopouští své přátele a už vůbec ne tehdy, když na ně útočí novináři. „Pan Nejedlý svým časem pracoval v Německu, svým časem pracoval v Rusku, ta práce v Rusku byla veřejná pro společnost Lukoil, která tady tehdy působila. A teď tam nepracuje,“ poznamenal prezident.

Babiš mohl mít větší porozumění

Diskuze se také dotkla blížících se prezidentských voleb v roce 2023. Zeman o víkendu vyzval odboráře na jejich sjezdu, ať přemluví svého šéfa Josefa Středulu ke kandidatuře na Hrad. „Řekl mi přesně totéž, co říká veřejně, že se rozhodne podle toho, jestli dostane důvěru na sjezdu. Důvěru dostal, takže se domnívám, že je nakloněn k tomu kandidovat,“ řekl Zeman. Komu však dá hlas, to nechtěl zatím říct. „Já si ještě počkám,“ uvedl.

Co se týče dalších jmen, které se v současné době točí kolem volby prezidenta. Padlo i jména bývalého premiéra Andreje Babiše. „Andrej Babiš se v některých případech choval způsobem, se kterým jsem ne zcela souhlasil. Například si myslím, že v době, když jsem byl nemocný, mohl mít trochu větší porozumění pro můj zdravotní stav. Ale je to za námi a já nechci být příliš vztahovačný,“ uvedl Zeman. Naposled v prosinci přitom zmínil, že Babiš by byl dobrým kandidátem na prezidenta. Nyní nevyloučil, že by v případe jeho kandidatury byl jedném z těch, kteří budou mít jeho podporu.

Kandidaturu také naznačil někdejší vysoký představitel české armády a Severoatlantické aliance Petr Pavel. Zeman u jeho jména prohlásil, že Česko není Latinská Amerika, aby mělo v čele generála. „Na druhé straně na rozdíl od jiných, já mu nevyčítám jeho komunistickou minulost nebo kariéru vojenského rozvědčíka, to bylo před 30 a více lety. Ale vyčítám mu, že je poněkud jednostranně orientován,“ konstatoval.