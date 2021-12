Mám sondu a umělou výživu, lékaři mi zakázali kouření i alkohol, přiznal Zeman. Babiš se vzdal podle něj brzy

Prezident opět zopakoval, že s jmenováním Jana Lipavského souhlasil s těžkým srdcem. „Na poslední schůzce mně Petr Fiala nabídl osobní garanci, že se pan Lipavský bude chovat v souladu s programovým prohlášení vlády. Strategické partnerství s Izraelem a podpora V4,“ podotkl Zeman.

„Osobní garance pana premiéra má svou váhu. Kdyby nebyla, tak bych jej nejmenoval,“ doplnil Zeman. Ten Lipavskému vyčítal také nedostatečné vzdělání, jelikož má „pouze“ bakalářský titul. Kancléř Vratislav Mynář se poté při jmenování ministrů přeřekl a Lipavského nazval magistrem, což bylo mnohými interpretováno jako záměr.

„Nevím, ale myslím si, že to bylo jenom přeřeknutí. Panu Lipavskému jsme vyčítali, že jako jediný z členů vlády je jenom bakalář a jeho bakalářská práce byla ohodnocena nejhorší možnou známkou. Jednoho krásného dne sama vláda pozná, že je panem Lipavským zatížena,“ řekl Zeman k pátečnímu incidentu.

To, že měl exministr vnitra pouze maturitu Zeman okomentoval slovy: „To víte, že mi to u Hamáčka vadilo, ale co jsme měli dělat. Tam šlo o ministra vnitra. Zahraničí nepůsobí jenom na domácím poli, ale také v zahraničí a musí mít nějakou prestiž. Ve srovnání s předchozími ministry působí jako slabý kus ve stádě.“

Jsem bez alkoholu a bez cigaret a žiju

Prezident rovněž promluvil o svém zdraví. „Já se stále ještě léčím, nikoliv už s covidem, ale s poruchou zažívání,“ poznamenal ke svému zdraví.

„Nejodpornější je jakási Džamila Stehlíková, která mě sice nevyšetřovala, ale udělala asi deset diagnostik, ale zapomněla na tu všední, kterou bylo nechutenství. Zhubl jsem asi 10 kilo a mám umělou výživu. Mám sondu do žaludku, léčím se a pracuji,“ dodal prezident.

„Poslouchám doktory. Zakázali mi kouřit, protože to podporuje nechutenství. Zakázali mi alkohol, dokonce i víno, které mám rád. Už měsíc jsem bez alkoholu a bez cigaret a žiju.“

Povinné očkování

V pořadu také přiznal, že je zastáncem povinného očkování. Za povinnou vakcinaci se podle něj přimlouvala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová nebo bývalá německá kancléřka Angela Merkelová. „Lékaři jsou minimálně z poloviny proti povinnému očkování, včetně nového ministra zdravotnictví,“ řekl prezident.

Zeman také zkritizoval odpůrce očkování, kteří často proti možné povinnosti demonstrují.„Není to experimentální vakcína. Myslím si, že lidé, kteří chodí na demonstrace se mstí za svoji bezvýznamnost,“ pronesl.

Babiš, Švejdar a poslední rok ve funkci

Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) by byl podle Miloše Zemana dobrým kandidátem na prezidenta. Váží si výsledků jeho vlády, řekl v pořadu. Zároveň se ale podle prezidenta Babiš prokázal jako člověk, který nechce bojovat a možná i předčasně rezignoval v souvislosti s jednáním o novém kabinetu po letošních sněmovních volbách.

Zeman také přiznal, že věděl o konci policejního prezidenta Jana Švejdara. „Výrok šéfa policie o odmítačích očkování v jejich řadách je na hranici poplašné zprávy,“ řekl prezident. Ten také zkritizoval expremiéra Andreje Babiše, že odmítl sestavit vládu. Předčasně rezignoval a nechce bojovat, řekl Zeman. K jeho kandidatuře na Hrad je zdrženlivý.

Zeman také očekává, že poslední rok ve funkci bude rutinní. „Bude to nudný rok. Nepodívám se do Číny, lékaři mi zakázali létat, to mě mrzí,“ doplnil a současně se rozloučil slovy: „Ať vám chutná jíst.“

Zeman jmenoval v pátek dopoledne na zámku v Lánech členy nové vlády premiéra Petra Fialy, a to včetně ministra zahraničí Jana Lipavského, kterého předtím odmítal. Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN byla s hlavou státu kvůli jmenování pirátského kandidáta ve sporu a mluvila o kompetenční žalobě.

V pondělí ale Fiala po schůzce se Zemanem uvedl, že vláda bude jmenována tak, jak ji navrhl. Kabinet Fialy vystřídal vládu ANO a ČSSD vedenou premiérem Andrejem Babišem. „Přebíráme odpovědnost,“ řekl po jmenování Fiala.

„Nejjednodušší by bylo popřát vám jenom úspěch. Ale to není moc konkrétní. Chtěl bych vám proto popřát, aby za vámi něco užitečného zůstalo. Zní to sice samozřejmě, samozřejmé to ale není,“ řekl v Lánech po novým ministrům Zeman.

Rozhovor se předtáčel v sobotu. „Lány, právě teď. Natáčení rozhovoru prezidenta republiky Miloše Zemana pro pořad TV Prima a CNN Prima News Partie Terezie Tománkové, který bude odvysílán v neděli dne 19. prosince 2021 od 11:00 hodin,“ uvedl na Twitteru mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Prezident Miloš Zeman naposledy poskytl televizní rozhovor 17. listopadu pro Novu, natáčel se ještě v pražské Ústřední vojenské nemocnici, kde byl hospitalizovaný.