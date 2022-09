Pohřbu královny se za Česko zúčastní premiér Fiala, mně lékaři zakázali létat, řekl Zeman

Zeman k úmrtí Alžběty II. uvedl, že odešla vzácná osoba. Zavzpomínal také na přijetí v Buckinghamském paláci, kam se vydal se svou manželkou a dcerou.

Pohřbu britské panovnice se podle prezidenta za Českou republiku zúčastní premiér Petr Fiala. „Poprosil jsem Petra Fialu, aby se toho zúčastnil z toho prostého důvodu, že mně lékaři zakázali létat, protože mám díru v břiše kvůli žaludeční sondě,“ řekl Zeman.

Fiala podle něj souhlasil. „Poděkoval jsem mu a slíbil jsem, že mu to oplatím,“ řekl na Frekvenci 1 Zeman, který nechal na památku britské panovnice na Pražském hradě spustit vlajky na půl žerdi.

Při příležitostí sobotního oficiálního prohlášení Alžbětina syna Karla III. novým králem Spojeného království Zeman odeslal dopis, ve kterém mu popřál hodně sil a úspěchů v dnešní nelehké době. Současně jej pozval na opětovnou návštěvu České republiky.

„Vzhledem k tomu, že zde byla anglická královna, tak nevidím důvod, aby tady ani jednou nebyl anglický král,“ řekl prezident k případné návštěvě nového monarchy.

Královská rodina ve Velké Británii podle Zemana představuje mnohasetletou tradici. „Je to, jako by nám vládli Přemyslovci nebo Lucemburkové. Symbol obrovské kontinuity dějin je něco, co dává královně nesmírně vlivnou pozici,“ dodal Zeman.

Ceny energií

V rozhovoru se Zeman vyjádřil také ke zvyšujícím se cenám energií, kterých se obává. Sám plánuje na svém bungalovu v Lánech, kam se přestěhuje v lednu nebo únoru následujícího roku, instalovat solární panely.

„Bojím se. Jsem odpůrce solární energetiky na polích. Říkal jsem, a zkušenost to potvrdila, že je zde solární tunel, velké solární dotace. Nebráním se ale solárním panelům na střechách domů, na svém bungalovu je budu mít. Nedělám si naděje, že by to pokrylo veškerou spotřebu. Pokusím se být, co nejvíce úsporný, aniž bych si bral dva svetry,“ reagoval prezident na slova předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové.

Za nejlepší řešení energetické krize by prezident považoval zastropování cen energií, jiné možnosti jsou podle něj okrajové. „Zastropování cen energií má tu výhodu, že spotřebitelé okamžitě pocítí nižší cenu, zatímco výrobci nepocítí výraznou změnu. Nemůžeme po nich chtít, aby vyráběli se ztrátou,“ řekl.

Kulatý stůl o energetice s vládou, členy Parlamentu či odboráři pak prezident svolá až po komunálních a senátních volbách. O tom, komu v nich dá svůj hlas, je už rozhodnutý. „Jsem v zásadě rozhodnutý. Dostal jsem volební lístky, budu volit v Lánech, kam jsem si nechal přeložit trvalé bydliště,“ oznámil Zeman.

V souvislosti s volbami pak prezident vyjádřil názor, že do vedení obcí by se neměli dostat „pitomci“. „Lidé by si měli ve vlastním zájmu přát, aby jejich obce neřídili pitomci. Nechci uvádět konkrétní případy, i když bych mohl mluvit o starostovi Řeporyjí,“ poznamenal Zeman s odkazem na tamního starostu Pavla Novotného, který v reakci na protivládní demonstrace na Václavském náměstí řekl, že by protestující měli rozhánět vodními děly.

Odvolání ministra Rakušana

Prezidenta zajímá aktuální situace ve světě i na domácí scéně. V rozhovoru uvedl, že sleduje průběh kauzy Dozimetr. Pokud by mu to premiér Fiala navrhl, odvolal by Zeman ministra vnitra Víta Rakušana. „V čele STAN měl příliš mnoho neúspěchů,“ řekl prezident na Frekvenci 1.

K situaci na Ukrajině pak dodal, že Česko nemůže být zemí, která navrhne mírová jednání. „My určitě ne, protože jsme zúčastněná země. V úvahu připadá Čína, Izrael nebo Turecko. Mají vyváženou pozici a nebudou jakoukoliv stranou brány jako zaujaté,“ vysvětlil svůj postoj.

Zeman v závěru vysílání v odpovědi na jeden z dotazů posluchačů sdělil, že in memoriam udělí státní vyznamenání zesnulé zpěvačce Haně Zagorové. Devítinásobná držitelka ocenění Zlatý slavík zemřela v srpnu ve věku 75 let.