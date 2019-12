Zeman navrhl exministryni Válkovou na ombudsmanku. Opozici vadí její členství v KSČ

Helena Válková Datum a místo narození: 7. ledna 1951, Chlumec nad Cidlinou

Vzdělání: vystudovala Právnickou fakultu UK; profesorský titul získala na univerzitě v Trnav

Členství a funkce v politických stranách: před rokem 1989 byla v KSČ; na počátku 90. let se angažovala v Občanském fóru; od ledna 2015 je členkou hnutí ANO

Rodina: vdaná, jejím manželem je spisovatel Václav Budinský; má dospělého syn

Současná funkce: vládní zmocněnkyně pro lidská práva (od května 2019); poslankyně (ANO; od října 2013); ve Sněmovně je mimo jiné předsedkyní petičního výboru a místopředsedkyní stálé komise pro Ústavu ČR

Její nominace na zmocněnkyní pro lidská práva vyvolala u některých odborníků překvapení. "Nikdy jsem nezaznamenal, že by se touto problematikou zabývala," řekl například její nástupce v čele ministerstva spravedlnosti Robert Pelikán. Šéf Institutu pro sociální inkluzi a někdejší šéf Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček nepovažuje podle svého vyjádření pro Hospodářské noviny Válkovou za člověka, který by se v oblasti lidských práv nějak profiloval a měl v oboru autoritu.

Jmenování Válkové vládní zmocněnkyní pro lidská práva kritizovali někteří i experti na sociální péči, pochybnosti měli také někteří odborníci na romskou problematiku. Například vysokoškolský učitel a filozof Daniel Kroupa v důsledku tohoto rozhodnutí kabinetu Andreje Babiše (ANO) rezignoval na členství ve vládní radě pro lidská práva. Válková poté řekla, že ji Kroupovo rozhodnutí mrzí a vidí za ním "osobní problém".

Krátce po jmenování vládní zmocněnkyní Válková vyvolala pozornost výroky o výměně v čele ministerstva spravedlnosti, kam v dubnu usedla Marie Benešová (za ANO). O kroku premiéra Babiše sice hovořila jako o špatně načasovaném, zároveň ale řekla, že nemůže nic změnit. "Výměna na postu ministra spravedlnosti absolutně nemůže nic změnit na trestním stíhání Andreje Babiše," prohlásila v televizi Prima.

Ve funkci vládní zmocněnkyně pro lidská práva se Válková vyjadřovala například k Istanbulské úmluvě. Původně nepatřila k zastáncům dokumentu, na podzim ale řekla, že je jeho ratifikace v ČR potřeba. Věnovala se také problematice ohrožených dětí, podpořila například návrh současné ombudsmanky Anny Šabatové, že by ČR měla zvážit zákaz tělesných trestů, nebo přišla s návrhem na zřízení funkce dětského ombudsmana. Zatím chce vláda s Válkové podporou alespoň jmenovat koordinátora pro agendu ohrožených dětí.

Jako právnička a vysokoškolská pedagožka se specializovala na trestní právo a kriminologii. Podílela se mimo jiné na vypracování zákona, který posílil práva obětí trestných činů.

Patřila ke kritikům poměrů na plzeňské právnické fakultě, kterou někteří studenti absolvovali za podezřelých okolností. Kvůli svému kritickému vystupování byla v roce 2009 na přechodnou dobu odvolána z funkce vedoucí katedry trestního práva. V roce 2011 ze školy odešla.

Kontroverzi vzbudil v březnu 2014 její výrok pro server Echo24, že za protektorátu se Čechům "zas tolik nedělo". Ministryně se za svá "zřejmě nešikovná" slova omluvila s tím, že měla na mysli to, že Čechy a Morava na rozdíl od jiných zemí nebyly válečným územím.

Resort spravedlnosti pod vedením Válkové předložil například návrh na rozšíření trestní odpovědnosti právnických osob, dále novelu, která umožňuje rozsáhlejší odčerpávání majetku trestně stíhaným lidem, či návrh, který má přispět k ochraně majetku nezadluženého manžela před exekucí.

V říjnu 2016 neúspěšně kandidovala do Senátu za Prahu 11.