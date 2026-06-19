Organizátoři už ve čtvrtek oznámili vyprodání všech 33 000 permanentek, v prodeji zůstaly vstupenky jen na přidaný první den festivalu.
Pavel a Čaputová, která zastávala prezidentský úřad v letech 2019 až 2024 a v této funkci jednala také s Pavlem, se poslední den festivalu, tedy 11. července, zúčastní diskuse s názvem Identita v srdci Evropy, která bude zaměřena na hledání identity v době rostoucí společenské polarizace a měnícího se geopolitického prostředí.
Festival přinese kromě hudebního programu tradičně také různé diskuse, literární akce, divadlo, tanec a výtvarné umění. Letos organizátoři přidali jeden festivalový den navíc; v první den festivalu 8. července je naplánován koncert britské kapely The Cure. V prodeji ještě zůstaly samostatné vstupenky právě na tento den.
Organizátoři Pohody zatím nemají jistotu, že festival bude moci pokračovat na letišti v Trenčíně. O tom dál jednají s provozovatelem letiště, kterého vlastní stát. Hlavní organizátor festivalu Michal Kaščák portálu Aktuality.sk řekl, že dostal nový návrh smlouvy, jehož součástí je také omezení svobody uměleckého projevu. Ministerstvo obrany v reakci uvedlo, že je maximálně nevhodné, aby v areálu letiště docházelo k politickým kampaním. Dodalo, že pokud má Pohoda s nastavením pravidel problém, může se svobodně rozhodnout, kde bude své politické aktivity organizovat.
Festival Pohoda je známý svou podporou liberálních myšlenek, sexuálních menšin a vyjadřuje solidaritu s Ukrajinou, která se od roku 2022 brání ruské vojenské invazi. Současná slovenská vláda vystupuje proti tomu, co označuje za „progresivismus“, neposílila práva komunity LGBT+ a zastavila vojenskou pomoc Ukrajině ze státních zásob.