S prezidentem se sejdu 8. května, řekl Babiš. Mají řešit účast na summitu NATO

  13:50aktualizováno  14:54
Prezident Pavel se s premiérem Babišem (ANO) sejde 8. května ráno. Termín schůzky, na které mají hovořit o účasti na summitu NATO, oznámil ve čtvrtek Babiš. Prezident reagoval se slovy, že termín setkání je „postačující“. Podle vládního usnesení z minulého týdne se červencového summitu NATO zúčastní delegace vedená Andrejem Babišem, doprovázeným ministry Petrem Macinkou a Jaromírem Zůnou.
foto: Petr Topič, MAFRA

Babiš dříve opakovaně řekl, že složení delegace není pro kabinet tématem, protože summit se koná až za tři měsíce. Otázku nechce podle něj vláda řešit do setkání ministrů zahraničních věcí a generálního tajemníka NATO Marka Rutteho ve Švédsku, kde se bude ve druhé polovině května probírat agenda summitu.

Prezident Petr Pavel k tomu pro týdeník Reflex poznamenal, že zatímco Babiš bude mít za úkol hájit české výdaje na obranu, on sám plánuje i bez přímého vládního mandátu účast na neformální části summitu, konkrétně na večeři hlav států.

Prezident Pavel počítá s tím, že by na summitu NATO prezentoval mandát vlády. Termín schůzky s Babišem 8. května je postačující, řekl ve čtvrtek novinářům.

Obranné výdaje a „zástupce opozice“

Pavel na začátku dubna v dopisu Babišovi napsal, že hodlá v souladu se svým ústavním postavením stát na summitu v čele české delegace. Podle Babiše by měla na summitu hájit své postoje a výdaje na obranu vláda, protože má na starosti státní rozpočet.

Proti účasti prezidenta opakovaně vystupoval ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Šéf diplomacie od doby, kdy vygradoval spor o jmenování poslance Filipa Turka (za Motoristy) ministrem životního prostředí, označuje Pavla za zástupce opozice, kterého na summitu „rozhodně nechce,“.

Pavel opakovaně uváděl, že téma nechce s Babišem řešit přes média a avizoval schůzku po svém návratu z Jižní Ameriky. Programy obou politiků se ale nepodařilo sladit celý tento týden a nesetkají se nakonec ani v příštím týdnu. Schůzka se uskuteční až 8. května, uvedl dnes Babiš.

Summity NATO v minulosti navštěvovali za ČR jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu.

13. dubna 2026
Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

