Pavel se potká s Babišem ještě před summitem NATO, i když to premiér nechtěl

Babiš v úterý prezidentovi napsal, že před summitem nevidí důvod k osobní schůzce. Setkání s Pavlem se ale ještě před cestou do Turecka nevyhne.
Vláda totiž musela prezidenta zařadit do delegace mířící do Ankary poté, co jí to předběžným opatřením nařídil Ústavní soud. Pavel ve středu řekl deníku Deník, že Babišovi několikrát nabízel osobní schůzku, naposledy v úterý. Premiér ji však podle něj odmítl.
„Vzhledem k tomu, že jste se dříve bohužel rozhodl pro podání žaloby k Ústavnímu soudu a vláda ČR následně splnila vše, co jí Ústavní soud svým předběžným opatřením nařídil, nevidím důvod ke konání osobní schůzky na toto téma. K setkáním nad jinými tématy jsem po návratu ze summitu v Ankaře otevřen,“ napsal prezidentovi Babiš.
Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka ve středu uvedl, že s hlavou státu do Ankary odletí také pracovník zahraničního odboru prezidentské kanceláře, prezidentův mluvčí, fotograf a jeden člen jeho ochranky. Pavel podle něj požádal o změnu složení svého doprovodu, když místo druhého člena ochranky upřednostnil mluvčího a fotografa.
Aktualizaci Koncepce výstavby Armády ČR do roku 2040, kterou má Bezpečnostní rada státu projednat, označil ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) po svém nástupu do funkce za jednu ze svých hlavních priorit.