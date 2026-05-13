Pavel se v Bukurešti setkal s nevládnoucí královnou Margaretou. Zasadili lípu

  10:17aktualizováno  10:17
Prezident Petr Pavel se ve středu ráno v Alžbětině paláci v Bukurešti setkal s nevládnoucí rumunskou královnou Margaretou a jejím manželem princem Radem. V zahradě sídla následně společně symbolicky zasadili lípu. Pavel je v Rumunsku kvůli summitu takzvané Bukurešťské devítky (B9), která sdružuje země východního křídla Severoatlantické aliance (NATO).

Rumunské království bylo zrušeno v roce 1947, kdy byl sesazen poslední král Michal. Od té doby je královská rodina nevládnoucí. Šlechtický titul sice v zemi téměř nic neznamená, nicméně členů královské rodiny si Rumuni velmi váží. Pokud by se Rumunsko chtělo vrátit k monarchii, což se ale nepředpokládá, byla by první v nástupnictví na trůn právě Michalova prvorozená dcera Margareta.

S rumunskou královskou rodinou se v Bukurešti v roce 2014 setkal i tehdejší český prezident Miloš Zeman.

Pavel se ve středu v Rumunsku zúčastní summitu B9. Vedle lídrů členských států mají být části jednání přítomni i zástupci severských evropských zemí nebo generální tajemník NATO Mark Rutte a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Cílem akce je podle české prezidentské kanceláře především koordinace pozic před červencovým aliančním summitem v Ankaře.

