Prezident Pavel dorazil do Kyjeva. Setká se se Zelenským

  8:23aktualizováno  8:23
Český prezident Petr Pavel druhým dnem pokračuje v návštěvě Ukrajiny. Vlakem ráno přicestoval do Kyjeva, kde jej na hlavním nádraží uvítal šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha. Prezident by se v pátek měl setkat se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským a dalšími představiteli země, která se už skoro čtyři roky brání ruské ozbrojené agresi.
Petr Pavel se při návštěvě Ukrajiny zúčastnil pietního aktu na Lyčakivském hřbitově, kde uctil padlé ukrajinské vojáky. (15. ledna 2025) | foto: ČTK

V Kyjevě se v pátek ráno podle ukrajinských zdrojů ozývaly výbuchy a starosta Vitalij Kličko informoval, že protivzdušná obrana sestřeluje nepřátelské drony. O možných následcích útoku zatím nejsou k dispozici žádné informace.

Cestu na Ukrajinu zahájil český prezident ve čtvrtek v západoukrajinském Lvově, kde se sešel s představiteli místní správy a s ministryní pro záležitosti veteránů Natalijí Kalmykovovou. Ukrajinská strana podle Pavla vyjádřila vděk za to, že se nová česká vláda premiéra Andreje Babiše rozhodla pokračovat v muniční iniciativě.

Ve čtvrti Vynnyky na okraji Lvova si prezident prohlédl nemocnici, na jejíž rekonstrukci se podílela Česká republika, a také přidružené lékařské zařízení Superhumans pro protetiku a rehabilitaci, kde se léčí ukrajinští váleční veteráni. Seznámil se rovněž s projekty nevládní organizace Člověk v tísni na Ukrajině a sešel se českými krajany.

Jde o třetí Pavlovu cestu na Ukrajinu v úřadu hlavy státu. V dubnu 2023 kromě Kyjeva navštívil také východoukrajinské Dnipro, loni v březnu pak z Moldavska přijel do Oděsy na jihu Ukrajiny a odtud pokračoval do ukrajinské metropole. V obou případech jednal s prezidentem Zelenským a dalšími ukrajinskými představiteli.

