Spodně kvašený i cibulákový Pavel. Prezident představil známku i portrét

„Moje vize byla nemít žádný portrét, žádnou známku,“ řekl prezident Pavel. Pak ale změnil názor a koncept, který zvolili tvůrci ho přesvědčil.

„Není to totiž zrovna způsob prezentace, který by mi byl vlastní. Ale když jsem viděl odezvu ze strany lidí, kteří by chtěli mít portrét prezidenta ve školách nebo na úřadech, tak jsem nakonec dal zelenou kreativnímu týmu, aby se toho chopil,“ řekl prezident. Výsledek, který představil jeho kreativní tým, označil za moderní a velmi civilní. Fotografie pořídili Jana Jabůrková a Jiří Turek ze studia J3T.

Šumněborová, českomotorová i vontská špendlíková...

Podle jeho tvůrců je Česká republika země plná barev. „Každá z těch barev v sobě ukrývá odkaz na nějaké místo, událost nebo věc, kterou nosíme ve svých srdcích,“ uvedli. Barvy pojmenovali po fenoménech spojených s českou historií, kulturou nebo tradicemi, například s odkazem na text státní hymny šumněborová, v narážce na prezidentovu zálibu v motocyklech „českomotorková či vontská špendlíková, která odkazuje na populární knihy Jaroslava Foglara.

Známku i svůj oficiální portrét prezident Pavel představil na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu v Praze na Smíchově, kam spolu s manželkou Evou zamířil na diskusi v rámci projektu Zavolíme!

Lepší je kompromis než nic, řekl Pavel ke sňatkům osob téhož pohlaví

„Mějme rovná práva a podmínky pro všechny,“ podpořil Pavel svazky osoby stejného pohlaví. „Lepší je kompromis než nic,“ komentoval spory o to, zda se sňatkům osob téhož pohlaví má říkat manželství. „Role prezidenta není být aktivistický,“ řekl také prezident Pavel při diskusi o tomto tématu.

Kolóra. Barvy použité na oficiálním portrétu a poštovní známce prezidenta Petra Pavla. (3. května 2023)

Dostal otázku na to, co říká šíření různých dezinformací a hoaxů. „Lhát není trestný čin ani přestupek. Jestli někdo vědomě lže máme dát najevo, že se chová neeticky,“ uvedla hlava státu.

„Byla to pravda, ale teď nevím,“ odvětila první dáma Eva Pavlová na dotaz, zda je pravda, že střílí lépe než její manžel.

Ať se volí už od 16 let, podpořil prezident

Prezident Pavel podpořil při debatě, aby mohli volit lidé už od 16 let. „Nemusíme ale dělat rozhodnutí ze dne na den,“ dodal. Jeho manželka Eva na snížení hranice věku pro volby dívala zdrženlivěji.

Pavel se na smíchovskou střední školu vrací téměř na den přesně po pěti měsících. Na začátku prosince tu pět prezidentských kandidátů vystoupilo v debatě, kterou uspořádali studenti a živě ji vysílali na školy napříč republikou.

Zájemci o Hrad odpovídali na otázky o manželství pro všechny či podpoře Ukrajiny. Debaty se tehdy kromě Pavla účastnili Danuše Nerudová, senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer i předseda odborové centrály ČMKOS Josef Středula, který později z boje o Hrad odstoupil. Účast v debatě se studenty tehdy odmítl předseda ANO Andrej Babiš, kterého pak Petr Pavel porazil v souboji o křeslo prezidenta.