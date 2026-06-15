Prezident Pavel prověřoval stav státních hmotných rezerv

Už před jednáním prezidentská kancelář avizovala, že jednání Pavla se Švagrem se zaměří na připravenost České republiky na krizové situace, stav a využití strategických zásob a na koordinaci Správy rezerv s klíčovými oblastmi jako obrana, doprava nebo energetika.
Jednání naopak nemělo souviset se středečním jednání Bezpečnostní rady státu.
SSHR spravuje hmotné rezervy státu, které jsou z více než poloviny tvořeny ropou a ropnými produkty. Správa například během současné ropné krize po začátku konfliktu na Blízkém východě půjčila po rozhodnutí vlády 100 tisíc tun ropy ze svých nouzových zásob rafinériím Orlen Unipetrol.
Důvodem bylo omezení dodávek na ropovodu IKL/TAL. Zásobování českého trhu pohonnými hmotami ale podle správy funguje normálně a paliv je dostatek.