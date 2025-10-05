Babiš míří kvůli vládě za prezidentem na Hrad. Pavel přijme i další politiky

  7:28aktualizováno  7:28
Prezident Petr Pavel zahájí povolební konzultace se šéfy stran a hnutí, které se dostaly do Sněmovny. Jako prvního přijme v 9 hodin ráno šéfa vítězného ANO Andreje Babišem, který už v sobotu večer jednal o možné povolební spolupráci se zástupci Motoristů sobě a SPD.
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš. (4. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Poté prezidenta čeká jednání s předsedou ODS a premiérem Petrem Fialou, s předsedou KDU-ČSL Markem Výborným, se šéfkou TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou a na závěr s předsedou hnutí STAN Vítem Rakušanem.

„Gratuluji hnutí ANO 2011 k vítězství ve volbách a všem politickým stranám, které dosáhly úspěchu. Výsledky ukazují, že voliči potvrdili jednoznačně převažující prozápadní směřování naší země,“ okomentoval v sobotu večer volební triumf hnutí ANO prezident Pavel.

Volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem téměř 34,6 procenta hlasů, na druhém místě skončila koalice Spolu s 23,3 procenta a třetí STAN s 11,2 procenta. Místa ve Sněmovně mají jisté ještě Piráti, SPD a Motoristé sobě.

Další schůzky má prezident Pavel v plánu až v pondělí, kdy by měl přijmout šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba, předsedu SPD Tomia Okamuru a lídra Motoristů sobě Petra Macinka.

Babiš chce usilovat o vládu ANO, kterou by podporovalo ve Sněmovně hnutí SPD a Motoristé sobě.

Prezident Petr Pavel dostal v pátek poté, co volil, otázku od zahraniční novinářky, pokud se Andrej Babiš skutečně stane nejsilnějším kandidátem, jak hodlá vyvážit jeho vliv, a zároveň zajistit, aby Česká republika zůstala pevně zakotvena v NATO a Evropské unii.

„Stejně jako Andrej Babiš věřím, že naše pozice v EU a NATO je nejsilnější zárukou toho, že naše země zůstane bezpečná a prosperující. Velmi jasně dal najevo, že nehodlá podporovat žádné referendum o Evropské unii, bude podporovat náš silný závazek vůči NATO a doufám, že to bude pevný základ jeho budoucí vlády, pokud vyhraje volby a bude pověřen sestavením nové vlády,“ řekl Pavel.

Už dříve vyjádřil prezident přesvědčení, že v budoucí vládě by v zahraniční a bezpečnostní politice neměly mít slovo subjekty, které chtějí vystoupit z Evropské unie a Severoatlantické aliance.

Výsledek svého jednání s Babišem i dalšími politiky okomentuje prezident na tiskové konferenci, která je předběžně plánována od 16 hodin.

