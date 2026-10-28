Celkem se u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa dočkalo povýšení 16 mužů, před rokem jich bylo osm.
Pavel generálům pogratuloval, cesta k hodnosti generála je podle něj mimořádně složitá a netýká se jen jich, ale i jejich rodin. „Chtěl bych také vyjádřit přesvědčení o tom, že jakkoli je hodnost generála prestiží, tak je také odpovědností,“ řekl prezident.
Může se podle něj stát, že složky, které pod generály spadají, budou muset v budoucnu řešit složitější situace než doposud. Vyzval, aby generálové poskytovali svým politickým nadřízeným ne rady, které jim udělají radost, ale takové rady, které budou sloužit občanům České republiky a zemi jako celku. „To vůbec nebude jednoduchá věc a bude to od vás vyžadovat často i velkou osobní odvahu,“ doplnil Pavel.
Do hodností generálporučíků dnes Pavel povýšil také dva zástupce náčelníka generálního štábu, Petra Čepelku a Pavla Lipku. Stejnou hodnost získal šéf Velitelství pro operace Jaroslav Míka. Generálmajory se stali generální ředitel celní správy Pavel Kotraba, ředitel Útvaru rychlého nasazení Libor Lochman, zástupce velitele Míky Jan Štěpánek a velitel Vzdušných sil Petr Tománek.
Do hodnosti brigádního generála prezident jmenoval šéfa hasičů Martina Legnera, který se funkce ujal na začátku října. Brigádními generály se dnes dále stali ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace, tedy civilní rozvědky, Miroslav Toman, zástupce Vojenského zpravodajství a ředitel sekce technické 603. provozního střediska Jan Bouda, ředitel sekce zpravodajského zabezpečení armády Petr Čeklovský, zástupce velitele Vzdušných sil Karel Krejčiřík, velitel 7. mechanizované brigády Miroslav Vybíhal a ředitel sekce logistiky ministerstva obrany Karel Zapletal.
Za generály promluvil Hlaváč, vyjádřil vděčnost kolegům a spolupracovníkům, poděkoval také za oporu nejbližším. Prezidenta ujistil, že nově jmenovaní generálové jeho důvěru naplní.
Prezident do generálských hodností povyšuje vojáky, policisty, hasiče a další příslušníky bezpečnostních sborů dvakrát ročně, a to 28. října a 8. května u příležitosti Dne vítězství.