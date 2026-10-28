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Pavel jmenoval nové generály. Hodnost znamená prestiž i odpovědnost, apeloval

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  13:38aktualizováno  13:38
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Prezident Petr Pavel jmenoval nové generály při příležitosti státního svátku...

Prezident Petr Pavel jmenoval nové generály při příležitosti státního svátku vzniku Československa v Míčovně Pražského hradu. (28. října 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Prezident Petr Pavel jmenoval nové generály při příležitosti státního svátku...
Prezident Petr Pavel jmenoval nové generály při příležitosti státního svátku...
Prezident Petr Pavel jmenoval nové generály při příležitosti státního svátku...
Prezident Petr Pavel jmenoval nové generály při příležitosti státního svátku...
13 fotografií
Prezident Petr Pavel dnes v Míčovně Pražského hradu jmenoval při příležitosti výročí vzniku Československa náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče do hodnosti armádního generála. Hlaváč tak dosáhl nejvyšší hodnosti v české armádě. Na generálporučíka prezident povýšil generálního ředitele Vězeňské služby Tomáše Hůlku, který obdržel nejvyšší hodnost udílenou u bezpečnostních sborů.

Celkem se u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa dočkalo povýšení 16 mužů, před rokem jich bylo osm.

Pavel generálům pogratuloval, cesta k hodnosti generála je podle něj mimořádně složitá a netýká se jen jich, ale i jejich rodin. „Chtěl bych také vyjádřit přesvědčení o tom, že jakkoli je hodnost generála prestiží, tak je také odpovědností,“ řekl prezident.

Shromáždění ke 108. výročí vzniku Československa, které pořádal Český svaz bojovníků za svobodu. Zúčastnil se předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD), exprezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman nebo ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé). (28. října 2026)
Shromáždění ke 108. výročí vzniku Československa, které pořádal Český svaz bojovníků za svobodu. Zúčastnil se předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD), exprezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman nebo ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé). (28. října 2026)
Shromáždění ke 108. výročí vzniku Československa, které pořádal Český svaz bojovníků za svobodu. Zúčastnil se předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD), exprezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman nebo ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé). (28. října 2026)
Shromáždění ke 108. výročí vzniku Československa, které pořádal Český svaz bojovníků za svobodu. Zúčastnil se předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD), exprezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman nebo ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé). (28. října 2026)
104 fotografií

Může se podle něj stát, že složky, které pod generály spadají, budou muset v budoucnu řešit složitější situace než doposud. Vyzval, aby generálové poskytovali svým politickým nadřízeným ne rady, které jim udělají radost, ale takové rady, které budou sloužit občanům České republiky a zemi jako celku. „To vůbec nebude jednoduchá věc a bude to od vás vyžadovat často i velkou osobní odvahu,“ doplnil Pavel.

Do hodností generálporučíků dnes Pavel povýšil také dva zástupce náčelníka generálního štábu, Petra Čepelku a Pavla Lipku. Stejnou hodnost získal šéf Velitelství pro operace Jaroslav Míka. Generálmajory se stali generální ředitel celní správy Pavel Kotraba, ředitel Útvaru rychlého nasazení Libor Lochman, zástupce velitele Míky Jan Štěpánek a velitel Vzdušných sil Petr Tománek.

Do hodnosti brigádního generála prezident jmenoval šéfa hasičů Martina Legnera, který se funkce ujal na začátku října. Brigádními generály se dnes dále stali ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace, tedy civilní rozvědky, Miroslav Toman, zástupce Vojenského zpravodajství a ředitel sekce technické 603. provozního střediska Jan Bouda, ředitel sekce zpravodajského zabezpečení armády Petr Čeklovský, zástupce velitele Vzdušných sil Karel Krejčiřík, velitel 7. mechanizované brigády Miroslav Vybíhal a ředitel sekce logistiky ministerstva obrany Karel Zapletal.

Za generály promluvil Hlaváč, vyjádřil vděčnost kolegům a spolupracovníkům, poděkoval také za oporu nejbližším. Prezidenta ujistil, že nově jmenovaní generálové jeho důvěru naplní.

Prezident do generálských hodností povyšuje vojáky, policisty, hasiče a další příslušníky bezpečnostních sborů dvakrát ročně, a to 28. října a 8. května u příležitosti Dne vítězství.

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