V dřívějších jmenovacích etapách obvykle figurovalo 50 i více jmen, Tejc však po svém nástupu do úřadu avizoval, že počet kandidátů sníží. Argumentoval tím, že soudy řeší méně věcí než dříve.
Pavel novým soudcům připomněl, že důvěryhodnost justice bude záležet na jejich přístupu a často i na odvaze. „Nezávislá justice je jedním z hlavních pilířů demokratického právního státu. Je mimořádně důležité, aby lidé měli důvěru ve svoji justici. Dnes bohužel občas slýcháme názory a vyjádření, které znevažují nezávislou pozici soudů. Byla by velká škoda, kdybychom tento trend podporovali tím, že budeme těm argumentům dávat za pravdu,“ řekl prezident při ceremoniálu na Pražském hradě. Nováčkům popřál sílu k tomu, aby odolávali tlakům.
Novým soudcům je od 30 do 52 let, 11 z nich jsou ženy. Tři z nováčků přešli z advokacie, někteří další pak jako advokáti působili v minulosti. Po třech soudcích zamíří do obvodů Městského soudu v Praze a Krajského soudu v Ostravě. Po dvou půjde k okresním soudům spadajícím pod středočeský, českobudějovický, královéhradecký a brněnský soud. Zbývající přibyde k Okresnímu soudu v Karlových Varech. Nahradí kolegy, kteří v rámci přirozené obměny odešli nebo odejdou z justice k letošnímu 31. srpnu.
Za dobu svého působení na Hradě zatím Pavel přistoupil ke jmenování soudců obecných soudů pětkrát – v jednotlivých etapách to bylo 52, 57, 60, 26 a naposledy loni v prosinci 47 lidí, které nominovala ještě Tejcova předchůdkyně Eva Decroix (ODS).
Hrozí nedostatek soudců na malých soudech, varuje unie
Tejcův záměr omezit počet kandidátů kritizovala už dříve Soudcovská unie. Ta míní, že skokové a jednorázové omezení jmenování soudců může negativně ovlivnit rychlost a plynulost soudních řízení. Varovala před lokálním nedostatkem soudců, zejména na malých soudech.
Nově jmenovaná šéfka ostravského krajského soudu Teterová nahradí předchozího předsedu Petra Nováka, kterému skončil mandát k 1. červnu. Ve výběrovém řízení předčila čtyři další uchazeče včetně dalších dvou místopředsedů ostravského krajského soudu. Teterová soudí od roku 1995, u krajského soudu působí přes dvě dekády a místopředsedkyní pro občanskoprávní úsek se tam stala před pěti lety.
Situací na ostravském krajském soudu se letos ministr Tejc zabýval v souvislosti s medializovaným případem údajného sexuálního obtěžování tamních zaměstnankyň jedním ze soudců. Prověřoval, zda se tehdejší předseda Novák nedopustil kárného provinění. Dospěl k závěru, že šéf soudu postupoval ve snaze chránit oběti, vytkl mu ale, že jeho komunikace směrem k ministerstvu i k veřejnosti měla být rychlejší. Novák podle závěru ministerstva podal trestní oznámení po zjištění konkrétních okolností a daný soudce do měsíce od konkretizace informací rezignoval na funkci.